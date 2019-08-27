أبوظبي تختتم مشاركتها في «بكين للكتاب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب، الذي أقيم في الفترة من 21 - 25 الجاري، والتي تأتي في سياق الحملة التسويقية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب بهدف جذب ناشرين جدد، وتعزيز التواصل مع المختصين في عالم النشر والكتاب، والترويج للمقومات الثقافية والسياحية بأبوظبي.

وعقد فريق «أبوظبي للكتاب» سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختصين في عالم النشر من الصين ومن بقية دول العالم، حيث اجتمع تحت قبة معرض بكين الدولي للكتاب أعداد كبيرة من الناشرين والعارضين، لتتوج الزيارة بتسجيل ناشرين جدد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقبل، الذي من المقرر تنظيم دورته الـ30 في الفترة من 15 - 21 أبريل المقبل.

وعقدت طاولة مستديرة برعاية معرض أبوظبي الدولي للكتاب مع العشرات من دور النشر الصينية والدولية للحديث حول التعاون في مجال الترجمة وتبادل الحقوق، ومشاريع الترجمة التي ترعاها الدائرة، مثل مشروع «كلمة» و«أضواء على حقوق النشر»، وغيرهما من البرامج والفعاليات.