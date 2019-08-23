برنامج «السنع» يجتذب 25 طفلاً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة «»ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، برنامج «السنع»، الذي انطلقت ورشه في 18 أغسطس الجاري وتستمر حتى غد.

وتضمن البرنامج، الذي استهدف 25 طفلاً وطفلة من أطفال مراكز المنطقة الوسطى، ورشاً عن «السنع»، إذ تعرف الصغار في الجانب النظري إلى مفهوم السنع، وهو سلوك الحياة اليومية للأفراد في المجتمع الإماراتي، الذي يتمتع بالتكاتف الأسري والترابط، وكذلك أسلوب التعامل في العلاقات الاجتماعية بصفة عامة بين الأفراد، استناداً إلى التقاليد الإماراتية المتوارثة عن الآباء والأجداد، كما تعرف الأطفال إلى «فن الإتيكيت» وهو القواعد التي تنظم سلوك الأفراد خلال تعاملاتهم اليومية.

وفي جانب التطبيق العملي، تدرّب المشاركون على آداب استقبال الضيف، وحسن التعامل معه، والقيام بواجباته في المجلس، وآداب السلام والمخاشمة، والضيافة، وعادات تقديم القهوة، وكذلك أسلوب التخاطب، وتبادل الأحاديث في المجالس، واحترام الأكبر سناً وتوقيره، والاستفادة من خبراته، والتعرف إلى مهاراته في المحافظة على التقاليد الأصيلة، إلى جانب آداب الجلوس في البر، والفرق بين المجالس في المناسبات، والسلوكيات الخاصة بالمقناص، وحمل الصقور، وركوب الخيل ومناقب الفروسية، وتقاليد ارتداء الزي الوطني، والحرف اليدوية الإماراتية، وصنع العرائس.

واختتم البرنامج بزيارة إلى متحف فاطمة المغني، الخبيرة والباحثة في التراث الإماراتي والمدربة المعتمدة ببرنامج السنع في مدينة خورفكان، والتي شاركت في تقديم الورش.

وهدف البرنامج إلى المحافظة على التقاليد، وترسيخ القيم الأصيلة والآداب والسلوكيات الحميدة في نفوس الأطفال، إلى جانب تعزيز العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسر الصغيرة والكبيرة، والارتقاء بالسلوك الحسن لدى الأطفال.