183 دولة تشارك في «جنيف للحياة البرية»

المصدر: جنيف – وكالات

قال مسؤولون إن مصير قرش الماكو والفيل الإفريقي وما يحمله من عاج وأنواع نادرة من الأخشاب النفيسة، التي تستخدم لصنع الآلات الموسيقية، مدرج على أجندة الدول التي تشارك في مفاوضات تعقدها الجهة المعنية بمراقبة الحياة البرية التابعة للأمم المتحدة، والتي بدأت أمس.

وتنظم المعاهدة الدولية للاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) شراء وبيع الأنواع المعرضة لخطر الزوال حول العالم، من خلال فرض حظر مباشر أو بأن يتطلب التعامل فيها تصاريح خاصة في محاولة لمنع الصيد والحصاد الجائر لأنواع الحيوانات والنباتات النادرة.

ويجتمع ممثلون عن 183 دولة موقعة على المعاهدة في جنيف في الفترة من 17 وحتى 28 أغسطس الجاري، لبحث 56 مقترحاً لتوسيع نطاق المعاهدة الملزمة قانونياً، والتي تغطي بالفعل 36 ألف نوع.

وقال رئيس إدارة دعم التنفيذ لمعاهدة سايتس بن رينسبرج قبل المشاورات التي تعقد كل ثلاث سنوات: إن «الصيد الجائر والتجارة غير القانونية في (أنواع) من الحياة البرية تشارك فيهما جماعات للجريمة المنظمة، وهو ما يُشكل تهديداً بالغ الخطورة على الكثير من الأنواع الحيوانية والنباتية. لذلك السبب سيكون من المهم مناقشة هذا الأمر مجدداً».

وأدرجت المعاهدة الفيل الإفريقي في قائمة الأنواع التي تواجه وضعاً مقلقاً، أي التي لم تصل بعد لفئة المهددة بالانقراض، في عام 1977 ثم فرضت حظراً عالمياً على تجارة العاج في 1989 لكبح الصيد الجائر، لكنها سمحت للدول الإفريقية ببيع المخزونات التي لديها من العاج لليابان في عام 1999 وللصين واليابان في 2008.

وذكر مراقبون أن بتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي تسعى لفتح التجارة في العاج بشروط محددة، إذ تقول تلك الدول إنها تدير أعداد الفيلة بشكل جيد الآن.

في حين تسعى 10 دول أخرى من بينها ساحل العاج وكينيا لإنهاء كل أشكال التجارة في العاج، مشيرة إلى أن الطلب هو الدافع وراء الصيد الجائر.

وستتطرق أجندة المؤتمر، الذي يناقش وضع قيود تجارية على اصطياد وبيع الفيلة والعناكب وحيوانات الماموث المنقرضة، إلى إمكانية وضع قيود أشد صرامة بالنسبة للزرافات والحيوانات الأليفة الغريبة الشعبية مثل العناكب كبيرة الحجم (الرتيلاء) والسحالي.