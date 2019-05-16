«إرثي» يقدّم فنوناً إماراتية بطابع معاصر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّمت حرفيّتان من مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عروضاً حيّة للفنون التقليدية الإماراتية بطابع معاصر، خلال حفل أقيم أخيراً لإطلاق العطر الجديد «كوير إنتينس» من «جيرلان»، العلامة التجارية الفرنسية المتخصصة في العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، في بيت العطور وبيت الشعر في متحف الشندغة بدبي.

وانطلاقاً من سعي مجلس «إرثي» لتطوير الحرف في المنطقة، وإضفاء طابع عصري عليها، استخدمت الحرفيّتان تقنية «السفيفة»، التي تعتمد في الأصل على جدل سعف النخيل المجفف، في جدل شرائط مصنوعة من جلد الإبل، المصنّع في دولة الإمارات بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، انسجاماً مع مكونات عطر «جيرلان» الجديد المستوحاة من الجلد وخشب الأرز.

وقالت مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ريم بن كرم، إن «مشاركة (إرثي) في حفل إطلاق عطر جيرلان الجديد، شكّلت فرصة لتقديم الفنون التقليدية الإماراتية بطابع معاصر، وإبراز مهارة الابتكار في الحرف، بما يعكس جهود المجلس في الحفاظ على الحرف التقليدية وتحديثها باستمرار، من خلال التدريب وتطوير المهارات من جهة، ومن خلال إبرام الشراكات الدولية والتجارية وتوفير فرص العرض من جهة أخرى».

وأضافت: «اليوم، نشهد تزايد اهتمام العلامات التجارية الدولية بإدراج العناصر التقليدية التي تعكس قيم وعادات المجتمعات، سواء في الحرف أو الأزياء أو الفنون أو العطور، ونفخر بإسهام مجلس (إرثي) في إبراز التراث الإماراتي إلى العالم».

وأتاح المجلس لضيوف الحفل فرصة صنع أساورهم الخاصة، بمساعدة الحرفيتين اللتين علّمتا الحضور كيفية النسج باستخدام تصميم «ساير ياي»، ويعني بالعامية الإماراتية «الذهاب والإياب»، وهو أحد أسهل التصاميم التي يتعلمها المبتدئون. كما عرض المجلس خلال الحفل نماذج جاهزة من الأساور المصنوعة باستخدام تقنيات «السفيفة» التقليدية.

ريم بن كرم:

«نفخر بإسهام مجلس (إرثي) في إبراز التراث الإماراتي إلى العالم».