«كلمة» يُصدر «حدود المادة»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ترجمة كتاب «حدود المادة.. الكيمياء والتعدين والتنوير» للباحث السويدي يلمار فورش، والصادر عن مطبعة جامعة شيكاغو سنة 2015.ويهدف الكتاب إلى بيان مساهمة الكيمياء في العمليّات الكبرى التي حوَّلت المجتمع الأوروبي خلال أواخر القرنين الـ17 والـ18، من خلال توظيف إطار يسعى إلى استقصاء التأثير المتبادل بين مفاهيم المادية واللّامادية، في أوساط ممارسي الكيمياء المتبحرين وأصحاب المعارف الأخرى.ويتطرق الكتاب لواحدة من أكثر مناطق الاتصال إنتاجية في حقول السيمياء، وعلم المعادن في أوروبا أواخر القرن الـ17، وهي مديرية المناجم في السويد.