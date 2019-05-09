«دبي للثقافة» حضور فاعل في «بينالي البندقية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن حضورها حفل افتتاح الجناح الوطني للإمارات، إلى جانب وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ58 للمعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية، الذي تنطلق فعالياته في 11 مايو الجاري، وتستمر حتى 24 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 80 جناحاً وطنياً تحت شعار «لتحيوا في أزمنة مثيرة للاهتمام».

وستفتتح وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، الجناح رسمياً بمشاركة مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، وعدد من الشخصيات البارزة المُشاركة ضمن الوفد الإماراتي، إلى جانب ممثلي الهيئات الاتحادية.

وتشارك الإمارات للمرة السادسة في بينالي البندقية، الذي يعد أحد أبرز التظاهرات اﻟﻔﻨﯿﺔ الثقافية اﻟﻌﺎﻟﻤية، وﯾﺴﺘﻘﻄﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن زاﺋﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ دورة، لتواصل مسيرتها في بناء جسورٍ ثقافية مع المجتمع الدولي. وﺗﺘﻮﻟﻰ «ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﻤﺪان آل ﻧﮭﯿﺎن» ﻣﮭﺎم اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨﺎح اﻟﻮطﻨﻲ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

وعبّرت هالة بدري عن فخرها بحضور الهيئة في هذا الحدث المميز، لافتة إلى أن هذه المشاركة تعتبر نقطة انطلاق حقيقية نحو مشاركات دولية فاعلة، تؤسس لمشهد ثقافي فني للدولة على المستوى العالمي، وتنطلق منه نحو صناعات إبداعية تواكب رؤية الدولة وتوافق توجهات قيادتها الحكيمة، وقالت: «تُعد مشاركة (دبي للثقافة) في بينالي البندقية 2019، حدثاً مهماً يتماشى مع أهداف الهيئة التي تصبّ في مجال دعم وتمكين قطاعات الفنون والثقافة والتراث والأدب، ووضع دبي على قمة المنصات الدولية».