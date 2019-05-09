نسخة عربية من «13 امرأة عربية ملهمة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «جيمس للتعليم» إطلاق إصدار نسخة باللغة العربية من كتاب «13 امرأة عربية ملهمة»، الذي ألّفته الطفلة الإماراتية، دانة البلوشي. وجاء إطلاق النسخة العربية من الكتاب خلال فعالية خاصة، جرى تنظيمها في مدرسة «جيمس ويلنجتون إنترناشونال»، التي تتلقى فيها دانة تعليمها.

وكانت دانة البلوشي، العالمة الإماراتية الصغيرة البالغة من العمر 12 عاماً، ألفت كتاباً يشيد بالعديد من النساء العربيات المثابرات، اللواتي يواصلن تحدي العوائق لترسيخ مكانتهن الاستثنائية في مجالات عملهن، سواء في الهيئات الحكومية أو الشركات الخاصة أو مؤسسات القانون، أو مجالي الأزياء والفنون.

وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب يسلط الضوء على أهمية التعليم والابتكار والحافز والمثابرة، كما يعتبر الكتاب مورداً لا غنى عنه للأطفال في جميع أنحاء العالم العربي.