طلبة جامعة خليفة يبدعون مجسماً نابضاً بالحياة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة الثالثة من سلسلة ورش عمل مبادرة «الفن + التكنولوجيا»، ضمن إطار برنامج المبادرات والفعاليات الفنيّة للنسخة الـ11 لمعرض فن أبوظبي، والتي تنظم على مدار العام لتعريف المجتمع بمجموعة من أحدث الممارسات والمفاهيم الفنيّة المبتكرة.

وتعاون الطلبة هذا العام مع الفنان راشد الشعشعي، وعقدت النسخة الثالثة من ورش عمل «الفن + التكنولوجيا»، تحت عنوان النحت بالضوء؛ إذ عمل الطلبة والشعشعي على إنشاء مجسم فني نابض بالحياة، باستخدام الضوء ووسائط متنوعة. كما تعلم الطلبة كيفية تحويل أشياء نراها في حياتنا اليومية إلى عناصر فنية مهمة.

وقالت مديرة «فن أبوظبي»، ديالا نسيبة: «منذ إطلاق مبادرة (الفن + تكنولوجيا) عام 2017، استمرت شراكتنا مع جامعة خليفة في التنامي عاماً بعد آخر، إذ شكّلت إحدى الركائز الأساسية لمهمتنا في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع». وأضافت «تأتي أهمية المبادرة من التداخل بين التكنولوجيا والفنون، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من برنامج المعرض الممتد على مدار العام، ويسعدنا أن نسهم في إنجاح نسخة أخرى لهذه السلسلة التعليمية الفنية».

وشارك في ورش العمل 20 طالباً من جامعة خليفة، تعاونوا مع الفنان الشعشعي، الذي زودهم بالإرشادات لإنتاج أعمال فنية في حرم الجامعة، إذ تهدف الورش إلى ردم الهوّة بين الفن والتكنولوجيا، خصوصاً أن الطلبة المشاركين يتخصصون في مجالات متنوعة، مثل علوم الفضاء والطيران والهندسة الطبية الحيوية. كما تقدّم الورش فرصة للطلبة المهتمين بالفن، لاسيما الذين لم تتسنَّ لهم دراسته بتعمّق، ليستكشفوا مختلف الإنتاجات والإبداعات الفنيّة، في إطار التعاون المثمر الذي يجمع بين جامعة خليفة ومعرض «فن أبوظبي» منذ 2017.

يشار إلى أن راشد الشعشعي، المولود في مدينة الباحة السعودية، حاصل على شهادة الماجستير في الفنون البصرية، ويُعد من الشخصيات البارزة على ساحة الفن المُعاصر بالمملكة. وأسهم، باعتباره فناناً مفاهيمياً ومدرّساً للفنون، في التأثير في جيلٍ من المواهب الفنية، ولعب دوراً في رعاية ودعم الممارسات الفنية المحلية، باعتباره عضواً مؤسساً في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وجمعية تعليم الفن.

وعن مشاركته في ورش العمل، قال الشعشعي: «أتاحت (الفن + التكنولوجي) لي التعاون مع مجموعة من ألمع العقول الشابة، وتمكنا من خوض مجالات الفن وممارسات الحياة؛ وواثق من أننا سننجح في الارتقاء بالفن نحو مستويات حافلة بالتفاصيل والمفاهيم الجديدة».

وأضاف أن «تطوير وعصرنة الفن، عبر تسخير العلوم المتقدّمة، يسهمان في ترسيخ دوره الريادي في إضفاء طابع إنساني على عالمنا المُعاصر. وعملنا خلال ورش العمل على التجريب في مجالات مختلفة كلياً؛ إذ قمنا باستكشاف وتفكيك وتركيب واختبار مواد مختلفة، بالاعتماد على التفسير والتحليل».

20

طالباً من الجامعة،

تعاونوا مع الفنان

الشعشعي على إنتاج

العمل.

ديالا نسيبة:

«أهمية المبادرة

تأتي من التداخل بين

التكنولوجيا والفنون،

والتي تعد جزءاً لا

يتجزأ من برنامج

(فن أبوظبي)».