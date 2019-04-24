«كل يوم إضافة» لجون كيري.. في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشارك وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، في افتتاح الدورة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب التي تنطلق اليوم، إذ سيتحدث خلال فعاليات المعرض عن كتابه الذي صدر عام 2018 بعنوان «كل يوم إضافة»، الذي نشرته دار نشر «سايمون آند شوستر»، ويمثل جزءاً من مذكراته.

ويتناول كيري - الذي خدم نحو ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ الأميركي وعمل أربعة أعوام وزيراً للخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، إضافة إلى ترشحه للرئاسة أمام جورج بوش الابن عام 2004 - موضوعات عدة في كتابه، منها جذوره التي كونت شخصيته، سواء في طفولته التي أمضاها في مدرسة داخلية سويسرية، أو في فترة مراهقته في مدرسة سانت بول بولاية نيو هامشير، أو في الفترة التي درس فيها القانون في جامعة ييل، إذ عمل بعد تخرجه فيها مدعياً عاماً في مكتب محامي المقاطعة، ثم صار نائباً لحاكم ولاية ماساتشوستس، قبل أن يخدم في الكونغرس.

كما يتضمن كتاب «كل يوم إضافة» الذي سيكون متوافراً في المعرض، حديثاً مفصلاً عن علاقة الولايات المتحدة بعدد من الدول العظمى والدول المحيطة بها، إضافة إلى دول الشرق الأوسط، كما يتحدث عن جهوده في منع الانتشار النووي، ومكافحة التطرف، ومواجهة التحديات المرتبطة بالعمل الإنساني والحد من التغيرات المناخية.

يشارك كيري في جلسة حوارية على المنصة الرئيسة للمعرض في يومه الأول، إذ سيتسنى للحضور الاستماع لتفاصيل مذكرات مهمة حافلة بالمعلومات والآراء والانطباعات الشخصية لرجل خدم ضابطاً في البحرية الأميركية خلال حرب فيتنام، ثم تحول إلى سياسي بارز.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك «نفخر بافتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام بحضور وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، لمشاركتنا كتابه (كل يوم إضافة)، وتعد مشاركته دليلاً على الأهمية التي يتمتع بها معرض أبوظبي الدولي للكتاب على المستويين الإقليمي والعالمي». وتشهد الدورة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب مشاركة أكثر من 1000 ناشر من أكثر من 50 بلداً، ويعرض فيها أكثر من 500 ألف كتاب. وتحل الهند ضيف شرف على فعاليات المعرض الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 30 أبريل الجاري.

1000

ناشر من 50 بلداً يشاركون في المعرض.