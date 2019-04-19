50 % خصومات لـ «الناشرين الإماراتيين» في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جمعية الناشرين الإماراتيين أن أعضاءها حصلوا على خصومات تصل إلى 50% من قيمة إيجار الأجنحة، خلال مشاركتهم في النسخة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي ستنطلق خلال الفترة من 24 حتى 30 أبريل الجاري، إلى جانب إعفائهم من رسوم التوكيلات.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته جمعية الناشرين الإماراتيين مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الجهة المنظمة للمعرض خلال الفترة الماضية، بما يخدم مصالح الناشرين الإماراتيين، ويسهم في الارتقاء بقطاع النشر في الإمارات.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس، إن الجمعية أطلقت، خلال الفترة الماضية، العديد من الشراكات مع عدد من المؤسسات المعنية بقطاع النشر وصناعة الكتاب في الدولة، التي تم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات النوعية، لافتاً إلى أن توفير هذه الخصومات لأعضائنا الراغبين في المشاركة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، يأتي ضمن هذه الحزمة من الخدمات. وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي، إن الدائرة تعمل على توفير الدعم المطلوب لحركة النشر المحلية، وترجمة العديد من الأعمال الأدبية على مستوى العالم، وتشجيع الكتّاب والباحثين الإماراتيين على نشر مؤلفاتهم الأدبية وأعمالهم الأكاديمية.