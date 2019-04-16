«إرثي» يطوّر تقنيات جديدة في الحرف الإماراتية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف مجلس إرثي للحرف المعاصرة (إرثي)، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن بدء مرحلة الإنتاج لمشروعه «حوار الحرف»، الذي يجمع حرف التلّي والسفيفة والفخار الإماراتية بالجلود الإسبانية وزجاج مورانو الإيطالي. ويأتي المشروع بمشاركة 10 مصمّمين من الإمارات وإيطاليا وإسبانيا، وبالتعاون مع مؤسسة «كريتيف ديالوغ» في برشلونة، إضافة إلى الحرفيات المنتسبات لبرنامج بدوة للتنمية الاجتماعية التابع للمجلس. ويعمل المصممون من الإمارات، وهم فاطمة الزعابي، وغايا بن مسمار، وعبدالله الملا، وشيخة بن ظاهر، مع حرفيات برنامج بدوة في دبا الحصن بإمارة الشارقة، لتطوير تقنيات جديدة في حرف التلي (الضفائر المجدولة يدوياً) والسفيفة (جدل سعف النخيل)، وتحديثها وإدماجها في تصاميم المجموعات الأربع، بالتعاون مع ستة مصممين من إسبانيا وإيطاليا.

«مورانو» والفخار الإماراتي

تتعاون المصممة الإماراتية فاطمة الزعابي مع المصمم الإيطالي ماتيو سيلفيريو لتقديم المجموعة الأولى، التي تجمع الفخار الإماراتي بزجاج مورانو الإيطالي. وقالت فاطمة الزعابي: «تم إعداد التصاميم بواسطة برنامج على الكمبيوتر واستناداً إلى أسس التصميم البرامتري الذي يستوحى من الطبيعة لابتكار أشكال فنية معقدة. وتعتبر تقنية صب الفخار في القوالب الأكثر ملاءمةً لإنتاج هذا النوع من الأعمال الفنية».

التلّي والسفيفة

يعتمد تصميم هذه المجموعة على حرفتي التلي والسفيفة الإماراتية، ويتولى تنفيذها المصممة الإماراتية غايا بن مسمار والمصممون لورا بلاسكو وخوانمي خواريز وأليكس استيفيز من «ميرميلادا استوديو»، باستخدام ألوان جديدة وأصباغ طبيعية. وقالت غايا بن مسمار: «هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها السفيفة في تصميم الأثاث، وقد ساعدنا التعاون مع الحرفيات على تقديم جدائل بأنماط وألوان جديدة».

السفيفة والفخار

يعمل على تنفيذ المجموعة الثالثة المصمم الإماراتي عبدالله الملا مع المصممة الإسبانيّة بيبا ريفيرتر، وتشمل تصميم وإنتاج قطع فنية فخارية نوعية. وقال الملّا: «نعمل على استخدام السفيفة على شكل حزام يحيط بالفخار، مع الحرص على الاحتفاظ بالقيمة الجمالية لكلتا الحرفتين».

التلّي والجلد الإسباني

تقدم المجموعة مشغولات يدوية مبتكرة مصنوعة من جدائل التلّي الإماراتية، يتعاون على تنفيذها المصممة الإماراتية شيخة بن ظاهر والمصمم الإسباني أدريان سلفادور.وقالت بن ظاهر: «يتمحور مشروعنا حول المزج بين الجلد الإسباني عالي الجودة مع حرفة التلي الإماراتية العريقة، لتقديم مجموعة فنية تبدعها أيادي الحرفيات».