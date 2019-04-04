«صلة» يفوز بجائزة «كريستو وجان - كلود»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت جامعة نيويورك أبوظبي، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن الفائزين بالدورة السابعة من جائزة «كريستو وجان - كلود»، وهم: فلوه الحوطي وإبراهيم عبداللطيف وعمر الراعي (من طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة).

وسيُعرض مشروع الفائزين، الذي يحمل عنوان «صِلة»، في حرم جامعة نيويورك أبوظبي، في نوفمبر المقبل، ليجول بعدها على مواقع عدة أخرى. وحاز الفائزون 10 آلاف دولار لاستكمال مجسمهم الفني، على أن يتعاونوا عن كثب مع خبراء المتاحف من رواق الفن في الجامعة، ومشرفهم الأستاذ المساعد في قسم الهندسة المعمارية بالجامعة الأميركية في الشارقة، خوان رولدان مارتن.

ويستقي المجسم تصميمه الفني من مفهوم الاتحاد، ورقصة العيالة الشعبية الإماراتية التي تمزج بين الشعر وإيقاعات الطبل والحركات البسيطة. ويحاكي شكل الراقصين المصطفّين في جهتين متقابلتين، من خلال وحدات مختلفة الارتفاع، تسلط الضوء على تنوع الحركة. وتتجسد حيوية العمل عبر تفاعل الوحدات مع بعضها من جهة، وانسجامها كمجموعة متكاملة من جهة أخرى في تناغم يعكس وحدتها. وتم اختيار اللونين الأسود والأبيض لإضفاء التأثير الدرامي من خلال تفاصيل السكون والحركة، التي تبرز عند استخدامهما معاً.

وتضمنت لجنة التحكيم لهذا العام مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، هدى إبراهيم الخميس، وعميد جامعة نيويورك أبوظبي، فابيو بيانو، ومديرة معرض فن أبوظبي، ديالا نسيبة، والفنانة عزة القبيسي، والمؤسس المشارك لمعرض «ثرد لاين جاليري»، كلوديا سيليني.