كتّاب وشعراء يتحاورون في ملتقى «رؤى ثقافية»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت شرطة أبوظبي ملتقى بعنوان «رؤى ثقافية» بالتزامن مع شهر القراءة في الإمارات، بهدف تعزيز وترسيخ ثقافة القراءة لدى المنتسبين. شارك في الملتقى كُتّاب ومؤلفون وشعراء في حوار مفتوح لمناقشة جوانب المشهد الثقافي الإماراتي بين الكتابة والقراءة والنشر. حضر الجلسة مدير إدارة الدعم الاجتماعي العميد علي البادي، وعدد من الضباط من قطاع أمن المجتمع والمهتمين. وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، اهتمام شرطة أبوظبي ودعمها للقراءة والتشجيع على المشاركة الإيجابية في مسيرة الثقافة بالدولة.