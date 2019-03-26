ندوة «كتاب الطفل» تحتفي بشهر القراءة

المصدر: وام - أبوظبي

قدّمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية التعليمية، ندوة «كتاب الطفل» في مقر مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال بمدينة العين، وذلك ضمن فعاليات شهر القراءة، واحتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي.

وتناولت الشيخة الدكتورة شما في الندوة قصتها «النور ينتظرك»، وهي القصة التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة زايد للكتاب فرع أدب الطفل لعام 2018.

وفتحت الشيخة الدكتورة شما خلال الندوة الحوار مع الطلبة الذين قرأوا القصة مسبقاً، وكان السؤال الأول إن كانت القصة قد نالت إعجابهم أم لا؟ وقالت الشيخة الدكتورة شما «علينا أن نربي في الأجيال القدرة على العقل الناقد، وحرية الرأي في ما يقرأون، وأن نترك لهم الفرصة للتعبير عما بداخلهم». وتم طرح القصة بلغات عدة، وهي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية، إضافة إلى طريقة برايل. واستمعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، خلال الحوار الذي أدارته مع الحضور من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وطلاب وطالبات المدرسة، لوجهة نظرهم في مضمون الكتاب، وأجابت عن تساؤلاتهم، وعرضت ملاح الجمال التي حرصت على إبرازها ودعت إليها في قصتها من تأصيل لقيمة القراءة، وتثمين لأهمية المعرفة، مؤكدة أن القراءة هي الكنز. واختتم اللقاء بجولة للشيخة على الأركان التي صممها طلاب مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال، وعرضوا فيها أحداث القصة على أكثر من مستوى، مستلهمين من أحداثها خارطة طريق للعرض المعرفي من خلال الربوت، ورسالة للكاتب، وجلسات تراثية للضيافة.

وزارت الشيخة شما قسم رياض الأطفال، وشاهدت ما تم تجسيده للقصة من قبل الأطفال، من خلال رسومات وتشكيلات فنية.