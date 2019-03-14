معهد المخطوطات العربية ضيف شرف «الإسكندرية للكتاب»

المصدر: الإسكندرية - رويترز

يحل معهد المخطوطات العربية ضيف شرف على معرض الإسكندرية للكتاب، الذي تبدأ دورته الـ15 في 25 مارس الجاري، بالمدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين والهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية، مصطفى الفقي، أمس، إن اختيار معهد المخطوطات العربية جاء «تقديراً من المكتبة لدور المعهد الفعال في إحياء التراث العربي ونشره».

ويطرح المعهد، خلال المعرض، عدداً من أندر المخطوطات، بالإضافة إلى باقة من إصداراته القديمة والحديثة.

ومعهد المخطوطات العربية، الذي تأسس في 1946 ويتبع حالياً المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، أحد أبرز المراكز المعنية بجمع وترميم وفهرسة وإتاحة المخطوطات.

وقال الفقي إن معرض الإسكندرية للكتاب سيضم هذا العام نحو 50 دار نشر مصرية، كما يحتوي على أجنحة لأربع دول، هي: الكويت والإمارات وسورية وفلسطين.