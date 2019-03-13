سلطان القاسمي يطلق «سيرة مدينة» و«بيبي فاطمة» باللغة الإنجليزية في لندن

المصدر: لندن - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن كتابة القصص التاريخية بأسلوب جيد، وبطريقة سلسلة وروائية خالية من الزيف أو المبالغة، تسهم في تقبل المنتج الثقافي التاريخي، من دون التوهان خلف هذه الوقائع.‬

جاء ذلك خلال كلمة لسموه خلال حفل إطلاق كتابي «سيرة مدينة» و«بيبي فاطمة» باللغة الإنجليزية في العاصمة البريطانية لندن.‬ وقال سموه «قصة أحد الكتب هذه قصة حقيقية موثقة بتوثيق صحيح، ولكنْ هناك صراع بين القصة التاريخية والقصة الخيالية، فهل نكتب القصة بضرب من الخيال أم نكتبها بوقائع التاريخ؟ التاريخ في طريقة سرده صعب، خصوصاً عند الناس الذين لا يتقبّلون الثقافة كمنجز إنساني، ولذلك ندفعهم إلى قبول القراءة والتثقف بطريقة تصل إليهم دون أن يبذلوا أي جهد»، لافتاً إلى أن القصة التاريخية إذا كتبت بأسلوب جيد، وبطريقة سلسلة وروائية، ووضعت الأحداث بمواقعها الصحيحة، تصل إلى عقل القارئ «وهذه الروايات التي نكتبها لا يوجد بها أي نوع من الزيف أو المبالغة».‬ وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة أن «كتاب سيرة مدينة فيه أجزاء خفيفة مقبولة، ولكن هذا التاريخ مسطر وموثق، ولذلك ربما يسأل الإنسان: لماذا هي صغيرة؟ جمالها في هذا الوضع، والمهم لو أن أحداً اطلع على آخر هذه القصة فسيلاقي وجود البريطانيين، فتاريخ وصول الإنجليز إلى الخليج مسطر ومثبت في هذه القصة».‬وعن إصدار كتاب حول الخرائط، قال سموه: «أما موضوع الخرائط فأنا بصدد إصدار كتاب ضخم يتكلم عن نشأة الجغرافيا وماهي الجغرافيا ومن اخترع الجغرافيا». ووقّع صاحب السمو حاكم الشارقة عدداً من نسخ الكتابين باللغة الإنجليزية، وأهداها سموه إلى الحضور من الناشرين والكتاب والمثقفين. ‬