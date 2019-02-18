«زايد للكتاب» تعلن عن القائمة القصيرة في فرعين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة لفرعي الثقافة العربية في اللغات الأخرى والنشر والتقنيات الثقافية في دورتها الـ13، إذ اشتمل فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى على ثلاثة أعمال من أصل 88 عملاً تضمنتها القائمة الطويلة، وأربع دور نشر مرشحة في فرع النشر والتقنيات الثقافية.

وتضم القائمة القصيرة لفرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى «أوروبا والجغرافيّون العرب في القرون الوسطى» للباحث جان شارل دوسين (فرنسا)، و«ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين: قراءات تناصيّة» للأكاديمي ريتشارد فان لووين (هولندا)، وكتاب «الانكشاف في الموروث السردي العربي» للباحث البريطاني فيليب كينيدي.

أمّا عن فرع النشر والتقنيات الثقافية، فتضم القائمة القصيرة: دار المشرق (لبنان)، والمركز العربي للأدب الجغرافي - ارتياد الآفاق (الإمارات)، ومنشورات الجمل (لبنان)، والمؤسسة العربية للدراسات والنشر (لبنان).

يذكر أن فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى استقبل 64 مشاركة هذا العام، بينما استقبل فرع النشر والتقنيات الثقافية 24 مشاركة.