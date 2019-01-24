برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار يحلّق في «عوالم جديدة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد، عن أن النسخة السابعة من برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار ستنطلق في الفترة من 20 - 23 مارس المقبل، خلال معرض آرت دبي.

وتعقد ورش العمل الفنية المُخصصة للأطفال والشباب، بإشراف الفنانة الأميركية سالي كورسيو تحت شعار «ابتكار عوالم جديدة»، بهدف توفير فرص تعليمية لهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم الفنية والإطلاع على وسائل إبداعية جديدة تثري ثقافتهم الفنية. ويمثل البرنامج جزءاً من التزام المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتشجيع المواهب الفنية الصغيرة والشابة وتنمية مهاراتهم الإبداعية، ما يسهم بدوره في إثراء المشهد الثقافي والفني في الدولة.

وستقود سالي كورسيو الأطفال والشباب المشاركين في ورش العمل الفنية لاستكشاف مناظر من الطبيعة الخلابة ومن معالم المدينة والتعبير عنها بأعمال فنية إبداعية ومبتكرة، ما يسمح لهم بإنشاء عوالم من صنع خيالهم الخاص، إذ تهدف كورسيو من خلال المشروع إلى تحفيز روح الابتكار، وتشجيع الصغار على استكشاف كيفية استخدام المواد المختلفة مثل الخرز الملون والكرات وأدوات تنظيف الأنابيب والأغطية الزجاجية والبلاستيكية؛ وغيرها من المواد المعاد تدويرها لإنشاء عوالم جديدة واستعمالها لتقديم مناظر لمدينة ذات مقاييس مختلفة برؤية تهدف إلى تطوير الأفكار القيمة من خلال مجموعة من الابتكارات الفنية والعملية.

مبادرات دائمة

من جهتها، أكدت مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المها البستكي، النجاح اللافت الذي حققه برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار خلال السنوات الست الماضية، مضيفة أن «حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على ترسيخ أهمية الجانب الفني لدى الأطفال والشباب في الدولة، ويتجلى في مجموعة متنوّعة من المشروعات والمبادرات والبرامج المبتكرة التي يطلقها وينظمها المكتب الثقافي لسموها على مدار العام، ومن أهمها برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار، الذي ننظم نسخته السابعة بالتزامن مع (آرت دبي)».

اكتشاف الموهوبين

من جانبها، قالت سالي كورسيو: «سعيدة باختياري لأكون المشرف الرئيس للنسخة السابعة لهذا البرنامج الريادي المرموق الذي يأخذ بيد الأطفال والشباب، ويحلق بهم نحو آفاق فنية متقدمة»، مضيفة: «أتوق للعمل مع الأطفال والشباب وإنشاء عوالمهم الصغيرة كما يتخيلونها، فورش العمل ترتكز بشكل أساسي على عنصر الخيال، وتحفيز روح الابتكار».

وتشتمل النسخة السابعة لبرنامج الشيخة منال للرسامين الصغار على ورش عمل فنية، وجولات استكشافية للأطفال والشباب الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و17 عاماً، بمشاركة فنانين عالميين ومحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى مدارس مختارة لإقامة ورش فنية فيها، ضمن مبادرة الفن في المدارس، الهادفة إلى تنمية الحس الفني لدى الطلبة واكتشاف الموهوبين منهم.

طاقات إبداعية

قالت مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المها البستكي: «لقد وصلنا إلى ست دورات ناجحة من برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار، تعاونا فيها مع فنانين عالميين يتمتعون بخبرة متميزة في مختلف أنواع الفنون، بهدف نقل خبراتهم ومعارفهم إلى الأجيال الجديدة، ما يسهم في تنمية مهاراتهم، وإبراز طاقاتهم الإبداعية خلال ورش العمل المشتركة، والوصول بهم للمحافل العالمية مثل (آرت دبي)، ويسعدنا استضافة الفنانة سالي كورسيو، باعتبارها المشرفة الرئيسة لنسخة عام 2019، ونتطلع إلى رؤية إبداعاتها، وروح الابتكار التي ستحفّز الأطفال والشباب المشاركين في ورش العمل».

• 20 مارس المقبل تنطلق ورش البرنامج وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه.