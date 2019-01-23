«طيران الإمارات للآداب» في محطة سعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حطّ ممثلون لمهرجان طيران الإمارات للآداب في المملكة العربية السعودية، للقاء نخب أدبية وشخصيات أكاديمية وإعلامية مؤثرة، والاجتماع بالقائمين على مبادرة «جدة تقرأ».

وأطلق المهرجان، أخيراً، مبادرة «يوم الشباب»، تقديراً للجيل الطموح في دول مجلس التعاون الخليجي وتطلعاته، إذ يمكن للذين تزيد أعمارهم على 16 سنة، المشاركة في هذا اليوم في السابع من مارس المقبل، في مقر المهرجان، بفندق إنتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي.

وينظم مهرجان طيران الإمارات للآداب في الفترة من الأول إلى التاسع من مارس المقبل، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقالت مديرة المهرجان، أحلام بلوكي ،عن مبادرة يوم الشباب، إنها «فرصة للجيل الطموح للتعرف إلى أفكار جديدة، والمشاركة في نقاشات مع أبرز قادة الفكر والأدب، ما يحفز على الإبداع»، مضيفة أن «الشباب دائماً يقتدون بالأجيال السابقة ويتطلعون لمحاكاة طموحاتهم، ولكن بمعايير جديدة وقواعد جديدة للنجاح»، مؤكدة أن «برنامج يوم الشباب سيسهم في إلهام المشاركين فيه، وإعادة تشكيل تصوراتهم، وإثراء مخيلتهم، ونأمل أن يسهم هذا البرنامج في إيقاد قبس الإلهام في نفوسهم ليغدوا صنّاع المستقبل الواعد». وتتضمن الجلسات مناقشة لقائدتين من قائدات التغيير، وهما الدكتورة رفيعة غباش، أول طبيبة نفسية إماراتية، وأول رئيسة لجامعة الخليج العربي، ومؤسِسة متحف المرأة، وإيزابيل أبوالهول مؤسِّسة مؤسسة الإمارات للآداب، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، حول إنجازات الماضي ودورها في دفع التنمية المستقبلية، وحول إسهام النساء غير المسبوقة في التنمية بمنطقتنا. بينما سيتحدث الإعلامي أحمد الشقيري، نجم الإعلام الاجتماعي، عن قصة نجاحه ومنجزاته ومشروعاته. أما الدكتور عبدالله المغلوث، فسيتناول التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام الاجتماعية، ويقدم قصصاً تحفيزية من واقع الحياة، يبين من خلالها كيف يمكن التغلب على العقبات والتأثير في العالم من أجل خير البشرية. وستحل مديرة الاتصالات في حملة هيلاري كلينتون الرئاسية لعام 2016، جنيفر بالمييري، ضيفة على المبادرة، لتتحدث عن تمكين الشباب من أجل الوصول إلى أهدافهم وتغيير الحياة إلى الأفضل. كما سيسلط مؤلف كتاب «البحث عن السعادة»، كريس غاردنر، الضوء على قصة حياته، التي قدمها ويل سميث في فيلمه الذي يحمل الاسم نفسه، والذي حقق نجاحاً لافتاً.

7

مارس المقبل..

«يوم الشباب»

في «الإمارات

للآداب»، الذي

ينطلق في الأول

من الشهر نفسه.

أحلام بلوكي:

«برنامج يوم الشباب

سيسهم في إلهام

المشاركين فيه،

وإعادة تشكيل

تصوراتهم».

- برنامج الفعاليات يرصد إسهام النساء في التنمية بمنطقتنا.