هدى الريامي بطلة العالم لـ«المبدعين العرب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت الفنانة التشكيلية الإماراتية هدى الريامي بجائزة بطولة كأس العالم للمبدعين العرب، التي أقيمت في لندن على هامش ملتقى لندن الدولي للفن التشكيلي خلال الفترة من 30 ديسمبر وحتى 4 يناير الجاري، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).

ومُنحت هدى هذه الجائزة المرموقة عن فئة الفن التشكيلي الواقعي، بعد مشاركتها بلوحة رسمت فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في إحدى بطولات القدرة العالمية. وأعربت هدى عن فخرها لعرض أعمالها الفنية التي تحكي فروسية شيوخ الإمارات، وأهدت فوزها للقيادة الرشيدة، مشيرة إلى الدور الكبير لـ«دبي للثقافة» في توفير الدعم اللازم لها للمشاركة في هذه المسابقة، من أجل إبراز المواهب الفنية.

وقالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي مدير إدارة المشاريع والفعاليات بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، شيماء السويدي: «نتقدّم بالتهنئة إلى الفنانة التشكيلية هدى الريامي على الفوز بهذه الجائزة العالمية المرموقة، ونؤكد أننا لا ندّخر جهداً للأخذ بأيدي المواهب المحلية الفنية والثقافية، واحتضانها وإبراز إنجازاتها على الصعيد العالمي، كجزء من مهمتنا لرعايتها، وتقديم مختلف أشكال الدعم لها لتشجيعها على مواصلة التألق، بما يسهم في إبراز مكانة دبي ودولة الإمارات عموماً بين الوجهات الفنية العالمية الرائدة في مجال الإبداع.

لقد قدّمت الفنانة أعمالاً تستحق التقدير، ونحن واثقون بقدرتها على التميّز في المستقبل، لتقديم قدوة مثالية لغيرها من الأجيال الشابة». يذكر أن الفنانة هدى الريامي تمكنت من اكتساب شهرة واسعة في هذا المجال، نظراً لما تمتلكه من موهبة فذة، تعتمد فيها على الموروث الإماراتي، لإبداع لوحات تخلّد الماضي، من خلال التركيز على المواقع والمعالم التراثية في دولة الإمارات.