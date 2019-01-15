1784 مرشحاً تقدموا لجائزة «العويس الثقافية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن عدد المرشحين، المتقدمين لنيل الجائزة للدورة السادسة عشرة (2018-2019)، بلغ 1784 مرشحاً، في مختلف حقول الجائزة.

فقد ترشح في الشعر 304 أسماء، وفي باب القصة والرواية والمسرحية 436، وفي الدراسات الأدبية والنقد 276، وفي حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية 480، وفي الإنجاز الثقافي والعلمي 249 مرشحاً، وكانت الجائزة قد أغلقت باب الترشح في 31 ديسمبر الماضي. يذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أعلنت عن فتح باب الترشح للدورة السادسة عشرة في فبراير الماضي، وبادرت المؤسسة بإرسال استمارات الترشح إلى معظم الجامعات العربية، والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر.

أما عن طريقة الترشح لنيل الجوائز، إضافة إلى ترشيح الجامعات، والمؤسسات الثقافية، والاتحادات، والروابط الأدبية، ودور النشر – وحسبما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة – فيحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، علماً بأن إجمالي قيمة الجوائز 600 ألف دولار أميركي، بواقع 120 ألف دولار لكل حقل من الحقول التالية: الشعر، والقصة والرواية والمسرحية، والدراسات الأدبية والنقد، والدراسات الإنسانية والمستقبلية، وجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي.

يذكر أنه فاز في الدورة السابقة كلٌّ من: شوقي بزيع في فرع الشعر، وهدى بركات وعبدالخالق الركابي في فرع القصة والرواية والمسرحية، والدكتور حمادي صمود في فرع الدراسات الأدبية والنقد، والدكتور جورج قرم في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية، إضافة إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة، التي منحها مجلس الأمناء جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي.

• إجمالي الجوائز 600 ألف دولار أميركي، بواقع 120 ألف دولار لكل حقل.