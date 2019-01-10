10 مصمّمين في «حوار الحِرف»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن اختيار 10 مصممين من الإمارات وإسبانيا وإيطاليا، للمشاركة في تصميم منتجات مشروعه «حوار الحرف» الذي يمثّل نتاج حوار ثقافي إبداعي تمتزج فيه الحرف الإماراتية والإسبانية والإيطالية لتقدم قطعاً فنيةً حصريّة بأعلى مستويات الجودة والفخامة والعالمية.

ويجمع المشروع، الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع مؤسسة «كريتيف ديالوغ» الإسبانيّة، أربعة مصممين من دولة الإمارات، سيعملون مع خمسة مصممين من إسبانيا، ومصمم من إيطاليا، وهم: فاطمة الزعابي، وغايا بن مسمار، وعبدالله الملا، وشيخة بن ظاهر (الإمارات)؛ ولورا بلاسكو وخوانمي خواريز وأليكس استيفيز وبيبا ريفيرتر وأدريان سلفادور (إسبانيا)؛ وماتيو سيلفيريو (إيطاليا).

وتتعاون المصممة الإماراتية فاطمة الزعابي مع المصمم الإيطالي ماتيو سيلفيريو لتقديم المجموعة الأولى، التي تجمع الفخار الإماراتي بزجاج مورانو الإيطالي، فيما تقدم غايا بن مسمار و«ميرميلادا استوديو» مشغولات يدوية تجمع بين حرفتي التلي والسفيفة الإماراتية التقليدية في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثالثة قطعاً فنية تجمع السفيفة والفخار، تعاون على تصميمها بيبا ريفيرتر وعبدالله الملا، أما المجموعة الرابعة فعبارة عن مشغولات مبتكرة يتناغم فيها الجلد الإسباني مع جدائل التلي الإماراتية أبدعتها شيخة بن ظاهر وأدريان سلفادور كانديلا.

ونظّم المجلس مجموعة من الزيارات التعريفية والميدانية للمصممين المشاركين في المشروع، وكانت مدينة دبا الحصن بالشارقة أولى الوجهات، إذ زاروا برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية، وتعرّفوا الى مشروعاته ومبادراته، كما زار المصممون مصانع فخّار محلية، ومركز مليحة للآثار، ومؤسسة الشارقة للفنون.

ونظّم فريق المشروع جلسة عصف ذهني شهدت تبادل الأفكار الإبداعية والتصاميم المبتكرة.

ريم بن كرم: منصّة لتبادل التجارب

قالت مدير مؤسسة نماء، ريم بن كرم: «أطلقنا (حوار الحرف) بهدف تعزيز الحوار الثقافي بين الحضارات عبر بوابة الفنون والحرف التقليدية، وتقديم أفكار جديدة ومبتكرة من خلال تنظيم البرامج والزيارات التي تجمع أصحاب المواهب الفنية وتوفر لهم منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب، ويمثل المشروع مبادرةً جديدةً تدعم جهود مجلس إرثي في الارتقاء بالحِرف الإماراتية مع إدخال عناصر التصميم الحديث، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للحرفيات الإماراتيات لاستكشاف آفاق جديدة لعرض مواهبهن وإبداعاتهنّ أمام العالم».