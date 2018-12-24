مشروع «كلمة» يحتفي بإجازة الشتاء مع القراءة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم مشروع كلمة للترجمة، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، معرضه الخاص الذي نظمه احتفاءً بإجازة الشتاء في «الوحدة مول»، وتخللته خصومات وصلت إلى 25% على جميع عناوين «كلمة للترجمة» و«إصدارات».

ونظم المعرض تحت شعار «اغتنم وقتك في القراءة»، خلال الفترة من الثاني إلى 23 الجاري، بهدف تسليط الضوء على واقع اللغة العربية بوصفها عنصراً أساسياً في عملية الترجمة، وثراء معجمها وتراثها الضخم وكثرة المتحدثين بها عالمياً، والمتلهفين لقراءة أكبر مجموعة من المؤلفات العالمية البارزة بلغتهم الأم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «إن الفعالية جاءت انطلاقاً من دور مشروع كلمة للترجمة في تعزيز الثقافة والارتقاء بالمستوى المعرفي لأفراد المجتمع، من خلال إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، وتعويض النقص المتمثل في ندرة الكتب المتميزة المترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية». وأضاف أن «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تسعى من خلال إيصال الكتاب المترجم إلى جميع أفراد المجتمع إلى تعزيز ثقافة الحوار، وبناء جسور التواصل بين مختلف الحضارات»، مشيراً إلى أن المعرض كان فرصة لتعريف القرّاء بأهم إصداراتنا في كل المجالات.

25 %

خصماً على جميع

عناوين «كلمة»

شهدها المعرض.