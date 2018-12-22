عبدالله بن زايد يحضر افتتاح مهرجان «الجنادرية»

المصدر: الجنادرية - وام

تحت رعاية وحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، افتتح، أمس، في الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، في دورته الـ33.

ونيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حفل الافتتاح الذي أقيم تحت شعار «وفاء وولاء»، وتستمر فعالياته حتى التاسع من يناير 2019.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل قبل بداية حفل الافتتاح، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار جلالة سلطان عُمان.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة بالمزيد من التقدم والرخاء.

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حفل تكريم الفائزين في سباق الهجن التراثي الكبير، الذي أقيم في افتتاح المهرجان.

كما شهد سموه العروض الفولكلورية والشعبية التي أقيمت في افتتاح المهرجان والأوبريت الفني الذي أقيم تحت شعار «وفاء وولاء»، من أداء الفنانين محمد عبده وراشد الماجد ومزعل فرحان، وكلمات الشاعر فهد عافت، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وأديت فيه عدد من اللوحات الفنية، كما أديت العرضة السعودية في ختام الحفل.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد وصل في وقت سابق أمس، إلى الرياض، لحضور حفل افتتاح المهرجان، حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

ويعدّ المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، هو أكبر مهرجان ثقافي سعودي يحاكي تاريخ وحاضر ومستقبل المملكة، وأضخم حدث من نوعه في المنطقة، ويقام منذ عام 1985، ويحظى بمشاركة سعودية واسعة، وتواجد خليجي عربي متزايد، وحضور جماهيري غير مسبوق، حيث يزور المهرجان سنوياً الملايين من عشاق التراث الثقافي والأصالة، ويتضمن إطلاق العديد من المبادرات الثقافية المميزة.

ويتميز المهرجان هذا العام بمشاركة واسعة وغنية من دولة الإمارات وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، وضيف شرف المهرجان إندونيسيا، بما يعكس ثقل هذه الدولة العريقة، التاريخي والحضاري والثقافي.

وتقع «الجنادرية» شمال شرق العاصمة الرياض، وتضم الموروث الثقافي والمادي للإنسان السعودي، والأدوات التي كان يستخدمها في بيئته منذ عقود، إضافة إلى سباق سنوي للهجن اكتسب مع مرور الوقت ذيوعاً على المستوى الوطني والإقليمي بين عشاق هذه الرياضة العريقة.

وتضم قرية الجنادرية بين جنباتها مجمعاً لكل منطقة من مناطق المملكة، يشتمل على بيت وسوق تجاري ومعدات وصناعات ومقتنيات وبضائع قديمة، وما تشتهر به كل منطقة من المناطق بموروثها الثقافي والحضاري، والعروض الشعبية.

- وزير الخارجية والتعاون الدولي شهد العروض الفولكلورية والشعبية التي أقيمت في افتتاح المهرجان.