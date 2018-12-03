مواطنون ومقيمون يكتبون أكبر رسالة حب لـ «زايد الخير»

المصدر: أبوظبي - وام

شارك مواطنون وأبناء جاليات عربية وأجنبية في كتابة رسائل محبة وتقدير لـ«زايد الخير»، ضمن المبادرة التي تنفذها شرطة أبوظبي في «عام زايد»، وهي المبادرة المتمثلة في مقطورة متنقلة تحمل أكبر رسالة ورقية تجوب كل أنحاء إمارات الدولة، تعبيراً عن محبتنا للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره في تأسيس دولة الإمارات. وعبّر المواطنون والمقيمون في القرية العالمية بدبي عن محبتهم الكبيرة للقائد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ضمن أكبر رسالة حب ووفاء للقائد المؤسِّس، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

«المبادرة» تجوب أنحاء الدولة حاملة أكبر رسالة.