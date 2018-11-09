حاكم الشارقة يفتتح معرض مليحة في بروكسل

المصدر: بروكسل - الإمارات اليوم

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في مبنى هيئة المتاحف الملكية للفن والتاريخ في العاصمة البلجيكية بروكسل، معرض «مليحة.. مملكة عربية على طريق القوافل التجارية»، الذي يستمر حتى أواخر ديسمبر المقبل، وتنظمه هيئة الشارقة للآثار، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء أعمال البعثة الأثرية البلجيكية في منطقة مليحة.

وتجوّل سموه والحضور في أرجاء المعرض متفقدين محتوياته من المعروضات التي بلغ عددها 32 قطعة مختلفة من منطقة مليحة الأثرية، شملت قطعاً لعناصر معمارية ونقوشاً هندسية ونقوداً معدنية وبعض الأواني والمشغولات الفخارية والزجاجية والحجرية، ومجموعة من الحلي الفضية والبرونزية، ومعدات الخيول والجمال المذهبة وأسلحة حديدية، تنوعت بين سيوف وسهام ورماح، ومقتنيات وسلع تجارية، تؤكد التاريخ التجاري المهم لهذه المنطقة.

ويأتي افتتاح هذا المعرض في سياق التعريف بإحدى أهم المناطق الأثرية في دولة الإمارات، والتي مازالت تكشف عن لقى وشواهد وكنوز مادية واعتبارية، تعود إلى حقب وفترات مختلفة في تاريخ شبه الجزيرة العربية، حيث تترجم هذه المقتنيات الأثرية واقعاً حياتياً ثرياً وخصباً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في عصور شهدت مراحل صعود وهبوط، وتحتاج إلى عمل بحثي متواصل، لملء فراغات زمنية كثيرة فيها.

ويسهم معرض مليحة في تحقيق التواصل المعرفي، وتبادل الخبرات مع باحثين ومختصين في الحواضر العالمية الكبرى المعنية باكتشاف المعالم الإنسانية القديمة، وحركة الهجرات البشرية في الأزمنة الغابرة، والتعرف إلى الجغرافيا البيئية وحركة التجارة وطبيعة المستوطنات ومظاهر الحياة والطقوس الدينية خلال تلك الحقب البعيدة.

يذكر أن موقع مليحة الاستراتيجي في جنوب شرق الجزيرة العربية أسهم في ظهور مجتمعات مزدهرة في الفترة ما بين القرن الثالث قبل الميلاد، وحتى القرن الثالث الميلادي، وكانت بمثابة محطة مهمة لمرور القوافل التجارية، ولعبت دوراً اقتصادياً حيوياً في الربط بين الشرق والغرب، وبين شمال وجنوب الجزيرة، وصولاً إلى وادي الرافدين في العراق وبلاد فارس وشبه القارة الهندية ومصر، وأقطار ما حول حوض البحر الأبيض المتوسط.

حضر افتتاح المعرض إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ محمد عيسى بوشهاب السويدي، ورئيس هيئة الشارقة للآثار الدكتور صباح جاسم، ورئيس البعثة الأثرية البلجيكية في منطقة مليحة برونو أوفوليت.

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قطعة مختلفة من منطقة مليحة الأثرية.