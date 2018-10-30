بطل «تحدي القراءة العربي» سيخرج متوجاً باللقب من «أوبرا دبي» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشهد أوبرا دبي تتويج بطل الدورة الثالثة من «تحدي القراءة العربي» في الاحتفالية الختامية التي تقام اليوم 30 أكتوبر، وسط حضور حاشد، وضيوف من 44 دولة، يتقدمهم الطلاب المتميزون الذي بلغوا النهائيات من أصل 10 ملايين و500 ألف طالب وطالبة شاركوا من 44 دولة. وقال الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية رئيس اللجنة العليا لـ«تحدي القراءة العربي»، محمد بن عبدالله القرقاوي، إن «التحدي» هو تجسيد لرؤية محمد بن راشد آل مكتوم، في إعداد جيل من القرّاء ممن يستطيعون تغيير الواقع نحو الأفضل، عن طريق المعرفة، معتبراً أن «نتائج (تحدي القراءة العربي) أثبتت أن رهان محمد بن راشد آل مكتوم على الاستثمار المعرفي في الشباب العربي في محله». وأشار القرقاوي إلى أن المبادرة الرامية إلى تعزيز التلاقي الفكري والحوار الثقافي والارتقاء بمستوى التعليم، تمكّن النشء والشباب العربي، من خلال ترسيخ ثقافة القراءة والبحث والتفكير النقدي لدى الأجيال الصاعدة، من أجل تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب. وأعرب القرقاوي عن اعتزاز فريق عمل «تحدي القراءة العربي» بالنتائج النوعية التي يواصل تحقيقها للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع عدد المشاركين في دورة 2018 بنسبة 25% عن العام الماضي، ليبلغ 10 ملايين و500 ألف طالب وطالبة، يمثلون أكثر من 52 ألف مدرسة في 44 دولة. ويشهد الحفل أيضاً تتويج المدرسة المتميزة من مجموع 52 ألف مدرسة شاركت في تحدي هذا العام، واختيار المشرف المتميز من المعلمين والمربين الذي وجّهوا الطلبة المشاركين في التحدي، وقاموا بتدريبهم على قراءة وتلخيص الكتب، والاستفادة من المعلومات التي تتضمنها.

وكانت عواصم عربية عدة شهدت خلال أبريل الماضي، تتويج أبطال «تحدي القراءة العربي» في دورته السنوية الثالثة على مستوى كل دولة، بالإضافة إلى تتويج المدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى كل دولة.

ويتوج بطل «تحدي القراءة العربي» للعام الجاري باللقب من بين 16 متنافساً وصلوا إلى التصفيات النهائية، في الحفل الذي تستضيفه أوبرا دبي اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري، لختام المبادرة المعرفية الأكبر من نوعها عربياً، المندرجة تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وفيما يتم تتويج المدرسة المتميزة لتحدي هذا العام من بين خمس مدارس بلغت المرحلة النهائية من كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة فلسطين، وجمهورية الجزائر، والمملكة المغربية. كما يجري اختيار المشرف المتميز من المعلمات والمعلمين الذين حرصوا طوال عام كامل على تشجيع طلابهم وتوجيههم ومتابعتهم، وتدريبهم على تلخيص الكتب التي أنجزوا قراءتها، وتدوين أبرز المعلومات.

قادة الغد

مراحل واختبارات عدة خاضها 16 طالباً وطالبة تصدروا المراكز الأولى في «تحدي القراءة العربي»، وحجزوا لأنفسهم أماكن تقدموا فيها على أكثر من 10.5 ملايين طالبة وطالبة، جمعهم شغف القراءة والتحدي، لتفصلهم اليوم خطوات قليلة قبل اختيار بطل التحدي الأول من بينهم على مستوى الوطن العربي في حفل التتويج.

مدارس التحدي

بلغت 14 مدرسة التصفيات النهائية على اللقب، حيث سيتم الإعلان عن المدرسة المتميزة الفائزة بالمليون درهم، في حفل تتويج بطل «تحدي القراءة العربي». وكانت نحو 52 ألف مدرسة قد شاركت في «تحدي القراءة العربي»، حيث خضعت لتقييمات عدة قبل اختيار ست مدارس متميزة للتصفيات النهائية، بالاستناد إلى معايير محددة، علماً بأن جميع المراحل التي بلغت النهائيات أظهرت تميزاً واضحاً في البرامج والأنشطة والمبادرات القرائية والمعرفية التي نظمتها على مستوى المدرسة.

رحلة التحدي

ارتفع العدد الإجمالي للمشاركين من حول العالم في «تحدي القراءة العربي» هذا العام إلى 10 ملايين و500 ألف طالب وطالبة، انضموا إلى المنافسة من 44 دولة في الوطن العربي والعالم، بزيادة فاقت نسبة 25% على أعداد العام الماضي، خصوصاً بعد فتح باب المشاركة رسمياً للطلاب العرب المقيمين خارج العالم العربي. وتم استقبال أوائل «تحدي القراءة العربي» في الدول المشاركة، في دبي قبل يومين من حفل تتويج بطل التحدي، حيث خاضوا اختبارات نهائية قبل اختيار المرشحين الذين سيواجهون لجنة تحكيم خاصة للمرة الأخيرة على خشبة مسرح «أوبرا دبي»، وستقوم لجنة التحكيم وجمهور الحفل بالتصويت لاختيار بطل «تحدي القراءة العربي» للعام 2018 بالاعتماد على أدائه أمام الجمهور.

