مبدعاً إماراتياً في لقاء مع الثقافة اللاتينية 20

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تقدم الشارقة، خلال فعاليات اختيارها ضيف شرف الدورة 25 من معرض ساو باولو الدولي للكتاب، المشهد الثقافي المحلي بتنوّعاته واختلافاته وأجناسه المسرحية والروائية والشعرية والتراثية، حيث يستضيف جناح الإمارة المشارك في الحدث 20 مثقفاً ومبدعاً إماراتياً، ليفتح لهم بوابة الالتقاء الثقافي والحضاري مع نظرائهم من مثقفي القارة اللاتينية، ويطلعونهم على التجربة الأدبية الإماراتية بشكلها الخاص، والعربية بعمومها.

وعلى امتداد أيام الحدث الثقافي اللاتيني يتولى نخبة من المثقفين الإماراتيين من شعراء وروائيين وموسيقيين ومسرحيين، سرد ملامح الأدب الإماراتي والعربي على جمهور الثقافة والأدب اللاتيني، في سجال حضاريّ يفتحوا من خلاله نافذة تدعم جسور المعرفة والتعاون الدولي، وتخدم الحراك الثقافي العالمي.

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