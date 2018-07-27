«صيفنا يحلو بالقراءة» ينظِّم ورشاً قرائية عن مآثر زايد

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

يواصل الأرشيف الوطني لدولة الإمارات تنظيم ورش قرائية وطنية، في منصة «صيفنا يحلو بالقراءة»، التي أقامتها وزارة التربية والتعليم للطلبة، وتستمر حتى انتهاء الإجازة الصيفية للمدارس، بهدف تحفيز الطلبة على القراءة والمطالعة في تاريخ الوطن وسير قادته العظام، وفي مقدمتهم الباني والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تعزيزاً للتنشئة الوطنية السليمة للأجيال.

ويأتي الدور الذي يؤديه الأرشيف الوطني في هذه المنصة التربوية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأرشيف الوطني بوزارة التربية والتعليم، لتنشئة جيل واعٍ ومتفهم لمتطلبات نهضة وطنه، ويسعى الأرشيف الوطني من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز دور التربية والتعليم في ترسيخ المفاهيم التربوية الحديثة في أذهان الطلبة، وتأكيد أهمية القراءة، وربطها بتاريخ دولة الإمارات، والتي يعكسها الأرشيف الوطني بمقتنياته التاريخية الموثقة. وركّزت الورش القرائية التي ينظمها الأرشيف الوطني في قراءات لأهم إصداراته، وقد عكست جوانب تاريخية وإنسانية مهمة من مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها الوطنية.

وتتضمن الورش القرائية حثّ الطلبة المشاركين على الاقتداء بقيم المغفور له الشيخ زايد ومآثره، وتعريفهم بجوانب من تاريخ حياته، وما بذل من جهود في سبيل بناء المدارس وإتاحة التعليم، والحياة السعيدة التي تعيشها الإمارات اليوم، خصوصاً أن كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، الصادر عن الأرشيف الوطني، يدور حول مولد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعليمه، ونشأته، وجهوده العظيمة من أجل تشييد صرح الاتحاد، ويؤكد الكتاب أن الشيخ زايد سيظل رمزاً للشجاعة والتضحية في سبيل القضايا النبيلة ماثلاً في ذاكرة وقلوب الأجيال القادمة في الإمارات.