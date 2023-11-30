«الشارقة للأفلام» تحتفي بالسينما المستقلة

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج الدورة السادسة من مهرجانها السينمائي السنوي «منصة الشارقة للأفلام» الذي يقام بين الثامن و17 ديسمبر، ويقدّم عروضاً لأكثر من 50 فيلماً من جميع أنحاء العالم، تحتفي بالسينما المستقلة والأفلام التجريبية، وتضيء على الدور الحيوي الذي تلعبه السينما في ثقافتنا ومجتمعاتنا.

وتقام عروض الأفلام في سينما الهواء الطلق (سراب المدينة) في حي المريجة التاريخي، و«فوكس سينما» في سيتي سنتر الزاهية، ومعهد الشارقة للفنون المسرحية. ويشارك في مسابقة هذه الدورة 40 فيلماً وثائقياً وروائياً تتنافس على جوائز المنصة، وقد أنتجت جميعها خلال العامين الماضيين، وتُعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات.

ويفتتح عروضَ المنصة الفيلمُ الوثائقي «ملاحظات على النزوح» (2022)، للمخرج خالد جرار، الذي يوثّق رحلة لجوء عائلة فلسطينية من سورية إلى ألمانيا، يليه فيلم «وداعاً جوليا» (2023)، للمخرج محمد كردفاني، ويروي قصة معاناة وصداقة في الخرطوم خلال السنوات التي سبقت الانفصال، كما تُعرض خارج المسابقة سلسلة من الأفلام المهمة التي أُنتجت في المنطقة أو تتناول موضوعات متصلة بها، مثل الفيلم الطويل «إن شاء الله ولد» (2023)، للمخرج أمجد الرشيد، وفيلم «ماشطات» (2023)، للمخرجة سنية بن سلامة.

وتحتفي هذه الدورة ضمن برنامج «تحت دائرة الضوء» بالمخرجة السنغالية الراحلة صافي فاي، وإرث أعمالها الغزيرة والرائدة التي تجمع بين جماليات الخيالي واللاخيالي، وتعد فاي أول مخرجة إفريقية تحظى بشهرة عالمية.