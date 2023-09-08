«ساير الجنة» يروي «الحياة في الإمارات» بنادي العويس

نظم نادي العويس السينمائي عرضاً للفيلم الإماراتي «ساير الجنة»، في قاعة السينما بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بحضور منتج الفيلم عامر سالم المرّي، ونخبة من الشخصيات الفنية والثقافية من أصدقاء المؤسسة.

ويروي الفيلم قصة الصبي سلطان، الذي يبحث عن جدته، حيث يذهب مع صديقه سعود في رحلة محفوفة بالمخاطر من أبوظبي إلى الفجيرة، وخلال الطريق تواجه الصديقان معوقات كثيرة ويتعرفان إلى كثير من المفردات التراثية المحلية.

وقال المري: «إن الفيلم يروي بطريقة ناعمة الحياة في الإمارات، من خلال طفلين لم يسبق لهما العمل في التمثيل من قبل، حيث قام المخرج سعيد سالمين المرّي، بتدريب الطفلين أحمد الزعابي وجمعة الزعابي لمدة شهر، فأتقنا الأداء الجيد، وتم التصوير في بيئة طبيعة لمنح الفيلم صدقية كاملة».

وأضاف: «إن الفيلم أنجز خلال 25 يوماً، وحاز العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية».

واختتم المري حديثه عن الفيلم قائلاً: «إنه أول فيلم روائي خليجي يحصل على هذا التقدير الدولي، نظراً إلى محتواه الهادف، ورسالته الإنسانية الغنية بتفاصيل البيئة المحلية».

وتطرّقت حوارات الحاضرين إلى شخصيات الفيلم وتحولاتها والزمن السينمائي وكيف تم توظيفه لمصلحة الفيلم، وغيرها من الموضوعات التي استمر النقاش فيها بعد نهاية عرض الفيلم.

ثم قدمت مؤسسة العويس الثقافية درعاً تكريمية للمخرج سعيد سالمين المرّي، تسلمه المنتج عامر المرّي، الذي شكر نادي العويس السينمائي على هذه المبادرة القيمة لعرض أفلام محلية ذات محتوى راق.

يذكر أن الفيلم من إنتاج شركة الرؤية السينمائية، وسيناريو وإخراج سعيد سالمين المرّي، وإنتاج عامر سالمين المرّي. وشارك في بطولته كل من: جمعة الزعابي، أحمد الزعابي، فاطمة الطائي، مريم سلطان، عبدالله مسعود، وهند الزرودي.

يذكر أن نادي العويس السينمائي قدم عروضاً لعدد من الأفلام الإماراتية والعربية، ضمن رؤية ثقافية شكلت إضافة إلى اهتمامات المؤسسة بالشأن الثقافي والارتقاء بالذائقة البصرية لدى الجمهور، عبر عرض الأفلام ومناقشتها بحضور صناعها من مخرجين، أو مؤلفين، أو ممثلين، خصوصاً الأفلام التي تنال الجوائز والتكريمات الدولية، غير أنها، في كثير من الأحيان، لا تعرض جماهيرياً.