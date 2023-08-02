وجهة متكاملة لإنتاج الأفلام في أبوظبي على مساحة 400 ألف متر

أعلنت «twofour54»، التابعة لمجموعة أدنيك، إنشاء استوديوهات أفلام ضخمة تحمل اسم «استوديوهات twofour54». وستغطي الاستوديوهات مساحةً تتجاوز 100 فدان، لتُمثّل وجهة إنتاج مستقبلية متكاملة مزودة بأحدث المعدات اللازمة لإنتاج الأعمال الافتراضية، ومدعومةً بتقنيات الميتافيرس، ما سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على المحتوى في مشهد الإنتاج الإقليمي والعالمي.

تمتد الاستوديوهات على مساحة كبيرة تبلغ 400 ألف متر مربع، وتتميز باحتوائها على مجموعة متنوعة من أفضل المرافق، بما فيها 11 مسرحاً صوتياً، وخزان مياه خارجي بمساحة 3000 متر مربع، إضافةً إلى ستة مواقع تصوير مبتكرة ومتعددة الاستخدامات، ما يوفر لمنتجي الأفلام مساحات إبداعية استثنائية لسرد رواياتهم بأسلوب مبتكر. كما ستضمّ الاستوديوهات مساحات مكتبية ومجموعة متنوعة من مرافق الإنتاج الأخرى التي ستمتد على مساحة 7000 متر مربع، وتشمل مرافق ما بعد الإنتاج، ومساحات التأجير الدائمة، فضلاً عن غرف العرض. وقد تناول تصميم الاستوديوهات جميع الجوانب والتفاصيل التي نُفذت بدقة فائقة بهدف توفير بيئة تعزز الإبداع، وتضمن استمرار عمليات الإنتاج بكفاءة عالية.

وقال عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، حميد مطر الظاهري: «تُشكل الصناعات الإبداعية إحدى الركائز الرئيسة للمشهد الإبداعي في أبوظبي، وتُعتبر ضمن القطاعات ذات الأولوية، نظراً للقيمة الكبيرة التي تقدمها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي».

وأضاف الظاهري «بعد اكتمال بنائها في عام 2025، ستقود هذه الوجهة الجديدة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني نحو آفاق واسعة، وستعمل على توفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد المحلي». يذكر أن (twofour54)، منذ تدشينها، دوراً بارزاً في إنتاج بعض من أكثر الأفلام شهرة، بما فيها أبرز أفلام هوليوود، مثل «مهمة مستحيلة»، و«ديون»، و«حرب النجوم»، و«السرعة والغضب»، إلى جانب عدد من أهم أفلام بوليوود مثل «بهارات»، و«تايغر زيندا هاي»، فضلاً عن طيف واسع من الأفلام الإقليمية.

حميد الظاهري:

• «بعد اكتمال بنائها ستقود هذه الوجهة الجديدة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني نحو آفاق واسعة».