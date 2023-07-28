فيلم الأسبوع.. مستر إكس

فريد المشهور بمستر إكس، يبحث عنه الرجال لمساعدتهم في تطليق زوجاتهم، لكن الأمور تنقلب رأساً على عقب بمجرد ظهور طيبة العقاد حبه القديم، وتدور القصة في إطار من الكوميديا والأكشن.

ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد عبدالوهاب

بطولة: أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أسامة (أوس أوس)، رحاب الجمل، محمد أنور

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