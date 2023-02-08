«100 عبوة» يشارك في المسابقة الرسمية للصقر الخليجي

يشارك الفيلم الوثائقي الإماراتي «100 عبوة» في المسابقة الرسمية للصقر الخليجي في مهرجان العين السينمائي الدولي الدورة الخامسة، والتي تستمر حتى 11 الجاري.

ويسلط «100 عبوة» - وهو من إنتاج «أناسي للإعلام» وإخراج مازن الخيرات - الضوء على الألغام الأرضية وتأثيرها في الحياة، إذ تظل أضرارها البالغة وخطرها قائماً وكامناً على المدنيين والمجتمع لسنوات عديدة حتى بعد انتهاء النزاع.

ويستعرض مازن الخيرات جهود فرق قوات التحالف والفرق المحلية المتخصصة في إزالة الألغام من المناطق السكنية في اليمن. وتدور أحداث الفيلم حول فنان غرافيتي (سيف جلميران)، الذي يقرر الذهاب إلى اليمن في خضم النزاع، وترصد الكاميرا رحلة هذا الفنان الذي يشارك بدور إيجابي وتوعوي، فيرسم لوحات غرافيتية على الجدران في مناطق مختلفة لتوعية الأطفال خصوصاً، والمدنيين بشكل عام، للابتعاد عن مناطق الألغام. والتقي الفنان خلال الأحداث فرق إزالة الألغام وفنانين محليين، وعدداً من أفراد المجتمع لإيجاد «لحظات» يسودها السلام والهدنة.

وصور الفيلم في المخا، والتي كانت تشتهر بتصديرها للقهوة (قهوة أرابيكا) منذ القرن الـ15 وحتى أوائل القرن الـ18، وتنفرد هذه القهوة بنكهتها المميزة، ولاتزال تحافظ على جودتها نفسها حتى يومنا هذا.

وقال مخرج الفيلم مازن الخيرات إن «100 عبوة» لا يسلط الضوء على مشكلة انتشار الألغام في زمن الحروب وتأثيرها الخطير على المدنيين والتنمية وحسب، إنما يعتبر نموذجاً حياً ورسالة تحفيز إلى كل الأطياف والفعاليات المجتمعية بضرورة المبادرة الإيجابية نحو الأفضل، كل منا على قدر استطاعته واختصاصه.

وأضاف: «ترصد الكاميرا فصولاً مختلفة ألوانها يقلب صفحاتها فنان غرافيتي اخترنا معه تجربة ضنك الحياة على رغدها، مخاطرين بحياتنا علنا نحيي الأمل من جديد من بين كل هذا الخراب متسلحين بروح الألوان، مشحونين بطاقتها، متواصلين بقوة ووحدة لغتها، (100 عبوة) وثائقي صنع ليصنع الفرق».

مازن الخيرات:

• «(100 عبوة) وثائقي صُنع ليصنع الفرق.. وليبعث برسالة توعية وتحفيز».