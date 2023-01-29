«الأوسكار»: صدمة لدى النقاد ومراجعة لحملات الترشيح

قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار، إنها ستراجع حملات الترشيح لجوائز هذا العام، بعد يوم من تقرير إعلامي أثار تساؤلات بشأن الترشيح المفاجئ للممثلة البريطانية أندريا ريسبورو.

وتم ترشيح ريسبورو لأفضل ممثلة عن دورها كأم عازبة مدمنة على الكحول في فيلم «تو ليزلي» (إلى ليزلي)، الذي لم يحظ بكثير من المشاهدة، ما أحدث صدمة لدى النقاد الذين لم يتوقعوا أن تكون ضمن الترشيحات.

وذكر موقع باك الإخباري أن الترشيح غير المتوقع أثار تساؤلات حول ما إذا كانت حملة قوية لمصلحة ريسبورو قد انتهكت قواعد الضغط التي وضعتها الأكاديمية.

وأصدرت الأكاديمية بياناً، قالت فيه إن المنظمة «تجري مراجعة لإجراءات الحملة حول المرشحين لهذا العام، لضمان عدم انتهاك أي إرشادات». ولم يذكر البيان اسم ريسبورو.

وقال البيان إن المراجعة تهدف أيضاً إلى «إعلامنا بما إذا كانت هناك حاجة لتغييرات في المبادئ التوجيهية في عصر جديد من وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل الرقمي».

وتحد الأكاديمية من كيفية تواصل الممثلين عن الشركات السينمائية مع الناخبين، وما الذي يمكن أن يقولوه في أي اتصال كجزء من حملات الأوسكار الخاصة بهم.

وحصل فيلم «تو ليزلي» على 27 ألف دولار في شباك التذاكر منذ عرضه في أكتوبر الماضي، وفقاً لموقع بوكس أوفيس موجو.

وسيعلن عن الفائزين بجوائز الأوسكار في 12 مارس المقبل.