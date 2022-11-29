«المرموم: فيلم في الصحراء».. ملتقى للمواهب السينمائية بدبي

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» الذي تنظم فعالياته خلال الفترة من التاسع حتى 11 ديسمبر المقبل، في محمية المرموم الصحراوية.

وتضم اللجنة مجموعة من خبراء السينما في الإمارات والمنطقة، وهم: المخرجة والشاعرة نجوم الغانم، والمدير الإداري في فوكس سينما طوني المسيح، والمخرج والمنتج عمر بطي، والمنتجة والمخرجة نهلة الفهد، والمخرجة آمنة بلهول، إذ سيتولون مهمة تقييم الأفلام القصيرة المشاركة في مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة التي تضم فئات الأفلام الوثائقية، وأفلام الأنيمشن (التحريك) والأفلام الحركة الحية (لايف أكشن).

وأكد الشيخ مكتوم بن مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، مدير مشروع مهرجان المرموم، ضابط أول إدارة المشاريع والفعاليات في الهيئة، على أهمية المهرجان، مشيراً إلى أنه «يمثل منصة فريدة من نوعها تركز على دعم المواهب السينمائية الشابة في المنطقة، وتمنحها الفرصة لتوسيع آفاقها».

وأضاف «تطل النسخة الثانية من المهرجان ببرنامج ثري، تسعى (دبي للثقافة) من خلاله إلى دعم وتحفيز وتمكين صناع السينما المحلية والإقليمية، تحقيقاً لرؤيتها الهادفة لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب»، لافتاً إلى أن المهرجان يسهم عبر مسابقته وسلسلة فعالياته في الارتقاء بصناعة السينما على اختلاف مجالاتها، ما يعمل على توفير بيئة حاضنة لإبداعات الشباب.

من جانبها، أكدت مديرة مشروع «المرموم: فيلم في الصحراء»، ضابط أول في مكتب المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» شما يحيى المهيري، أهمية الأسماء التي ستتولى عملية تحكيم الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان. وقالت: «يتميز أعضاء اللجنة بخبرتهم العالية وبصماتهم في صناعة الأفلام»، مضيفةً أن أعضاء اللجنة سيعملون من خلال ملاحظاتهم على مساعدة صناع الأفلام على صقل وتطوير إبداعاتهم، إذ يهدف المهرجان عبر مسابقاته إلى استقطاب الموهوبين في صناعة الأفلام القصيرة، وتوفير منصة مبتكرة لهم تُمكنهم من الوصول بمهاراتهم إلى مستوى الاحتراف.

يشار إلى أن المخرجة والشاعرة الإماراتية نجوم الغانم، حاصلة على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية. كما أخرجت وأنتجت ثمانية أفلام طويلة، من بينها «حمامة» و«أحمر أزرق أصفر» و«المُريد» و«ما بين ضفتين» و«عسل ومطر وغبار».

بينما يمتلك المنتج والمخرج عمر بطي، المدير التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية والدراسات الإعلامية في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، خبرة واسعة في الإخراج والإنتاج السينمائي، وسبق له أن تولى منصب مدير مساعد لفيلم «مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح» الذي استضافت دبي تصوير مجموعة من مشاهده. بالإضافة إلى طوني المسيح الذي ترتكز مهامه على تحقيق أولويات «ماجد الفطيم» في إنتاج المحتوى وشراء الأفلام وتوزيعها، إلى جانب مهمة برمجة الأفلام والمحتوى في فوكس سينما.

أما المخرجة والمنتجة نهلة الفهد فحققت بصمة مميزة في صناعة الأفلام والمسلسلات الدرامية، ومن بينها فيلما «حجاب» و«218: خلف جدار الصمت» ومسلسلات «حرب القلوب» و«ساعة صفر» و«دموع الأفاعي». وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير، كما شغلت منصب مدير تنفيذي في إدارة المحتوى الإماراتي في «إكسبو 2020 دبي». إضافةً إلى المخرجة آمنة بلهول التي تولت مهمة الإشراف على الرؤية الإبداعية لحفلي افتتاح وختام «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى مسؤولية تطوير البرمجة الإبداعية لقبة الوصل في المعرض الدولي الذي تولت تصميم شخصياته.

«قصص ترويها الطبيعة»

تحت شعار «قصص ترويها الطبيعة»، يحتفي مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» بصناع السينما المحلية والإقليمية، ويفتح أمامهم آفاقاً لعرض قصصهم المختلفة، ويأتي ذلك في إطار التزام «دبي للثقافة» التي تنظم المهرجان بدعم ورعاية أصحاب المواهب في قطاع السينما، تحقيقاً لرؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لإنتاج الأفلام وصناعة السينما.

وسيعرض المهرجان باقة من الأفلام التي تعكس رؤى صناعها وجماليات المجتمعات الإنسانية والبيئة، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل تقدمها كوكبة من الخبراء في صناعة الأفلام.