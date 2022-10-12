الإمارات حاضرة في «الإسكندرية السينمائي»

تشاركت دولة الإمارات في فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي يقام تحت شعار «اضحك للسينما»، وذلك بهدف تعزيز التبادل الثقافي، وبناء جسور التواصل مع الثقافات والتجارب الإنسانية من مختلف الدول العربية والأجنبية.

ترأس وفد الدولة في المهرجان الخبير الثقافي خالد الظنحاني، مؤسس نادي الفجيرة للسينما، فضلاً عن مشاركة الوفد في عدد من الندوات النقاشية والتكريمية، ومشاهدة عروض الأفلام.

وقال الظنحاني: «تأتي المشاركة الإماراتية في المهرجان بهدف إثراء الأفكار، وتبادل التجارب مع مختلف الشعوب، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية، وإبراز الإبداع الثقافي والفني في أحد أهم المهرجانات العربية والدولية».

وأضاف أن «الثقافة في الإمارات تعيش عصراً ذهبياً من الازدهار على كل مستويات العمل الإبداعي، يلمسها العالم أجمع، حيث باتت الدولة نموذجاً متميزاً عالمياً على صعيد الفكر والثقافة والسينما والفنون عموماً».