مهرجان السينما الإفريقية ينطلق في المغرب

المصدر: الرباط ■ رويترز

بمشاركة 13 فيلماً روائياً وثمانية أفلام وثائقية، انطلق، أول من أمس، المهرجان الدولي للسينما الإفريقية في مدينة خريبكة بالمغرب.

وتتنافس على جوائز الدورة الـ22 للمهرجان أفلام من المغرب والجزائر ومصر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ورواندا وناميبيا والسنغال وزامبيا وساحل العاج وكينيا والنيجر ومالي ونيجيريا.

وكرم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم في المُركب الثقافي بخريبكة، اسم الناقد والسيناريست الراحل نور الدين الصايل (1947- 2020)، أحد رواد المهرجان والرئيس السابق للمركز السينمائي المغربي. وتحل سينما بوركينا فاسو «ضيف شرف» المهرجان، حيث يتم عرض خمسة أفلام لمخرجين متميزين. ويستمر المهرجان الذي ينظم تحت شعار «السينما الإفريقية حلم قارة بأكملها» حتى الرابع من يونيو المقبل.

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