27 اسماً من السعودية والإمارات في قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية

المصدر: دبي-الامارا اليوم.

أطلق مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، التي شهدت حضوراً كبيراً للمشاركين من السعودية والإمارات، حيث تواجدت السعودية بـ16 اسماً، بينما جاءت الإمارات بـ11 اسماً في مختلف فئات القائمة.

مثَّل السعودية في فئة المخرجين، المخرجة هيفاء المنصور، وشهدت فئة المهرجانات تواجد محمد التركي الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وضمت فئة الموزعين كلاً من ممدوح سالم (رواد ميديا وسينما 70)، وآدم آرون وآندي ساتش (سينما AMC) وفيصل بالطيور (CineWaves)، وسلطان الحكير (سينما MUVI)، ومحمد ناقرو (N STARS).

وتواجد في فئة المؤثرين واين بورغ (NEOM)، وعبد الله القحطاني وغسان الحبيب (المجلس السعودي للأفلام)، بينما ضمت فئة المنتجين عبد الله الأحمري ورؤى المدني (Arabia Pictures)، وشهدت فئة المنصات تواجد هديل كامل (شبكة راديو وتلفزيون العرب)، ووليد بن إبراهيم آل إبراهيم (شبكة MBC)، والأمير الوليد بن طلال ووليد عرب هاشم (مجموعة روتانا).

بينما مثَّل الإمارات في فئة الموزعين ودور العرض، بثينة كاظم (سينما عقيل)، وجيانلوكا شقرا (فرونت رو)، آندري كاماروفسكي (Gulf Film)، إينياس لحود وطوني المسيح (سينما VOX)، وعبدالله الشامي (MAD Solutions)، وفي فئة المؤثرين ماجد السويدي وجمال الشريف (مدينة دبي للإعلام)، ومحمد المبارك (إيمج نيشن أبوظبي)، بينما جاء في فئة المنصات معز الشيخ (STARZPLAY) ونهى الطيب مديرة الاستحواذت في نتفلكس.

أما قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية تمثل 26 دولة، 13 دولة عربية و13 دولة غير عربية، تتصدر مصر القائمة برصيد 28 اسماً، ثم لبنان (18)، السعودية (16)، الإمارات (11)، الأردن (11)، تونس (8)، فلسطين (7) سوريا (4)، المغرب (3)، العراق (3)، السودان (2)، ثم الكويت وقطر باسم واحد لكلٍ منهما.

الدول غير العربية، تصدرتها فرنسا بالنسبة الأكبر برصيد 9 أسماء، ثم الولايات المتحدة الأميركية (5)، المملكة المتحدة (3) إيطاليا (2)، جنوب إفريقيا (2)، ثم اسم واحد لكل من سويسرا وهولندا وأستراليا والسويد والهند وموناكو وألمانيا واليونان.

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