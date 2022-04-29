أفلام في الهواء الطلق بدبي.. للترفيه عن العمال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

في إطار احتفالاتها بشهر رمضان المبارك، تقدم «فوكس سينما» الذراع السينمائية لمجموعة «ماجد الفطيم» سلسلة عروض أفلام بمواقع سكن عمال لبعض الشركات في دبي.

وتأتي المبادرة تأكيداً على التزام «ماجد الفطيم» برد الجميل للمجتمع المحلي، وتعزيز أعلى معايير الرفاهية للموظفين والعمال في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وثبت «فوكس سينما» دور سينما مفتوحة ومتنقلة في مواقع مفتوحة لسكن شركتين في دبي، عرضت من خلالها مجموعة متنوّعة من الأفلام لـ1500 عامل، بدعم 20 متطوّعاً من شركة «ماجد الفطيم للترفيه الترفيهي» ودور السينما.

من جهته، قال مدير إدارة الصحة والسلامة والاستدامة، لدى «ماجد الفطيم للترفيه الترفيهي ودور السينما» بيتر ستابس: «تتمتع السينما بقدرة مذهلة على الجمع بين الناس، وتفتخر (فوكس سينما) بمنح الفرصة للزملاء في المنظمات الشريكة للاستمتاع بالتجربة المشتركة لمشاهدة فيلم عبر الشاشة الكبيرة». وأضاف «كجزء من استراتيجيتنا للاستدامة، نلتزم بصنع الفارق في المجتمع، إذ تعكس هذه العروض روح العطاء والتعاون والعمل الجماعي التي تعدّ مرادفاً لشهر رمضان».

بينما قال مدير عام شركة «لاينج أو رورك»، جايسون لوي: «سعداء بالمبادرة التي أتاحت الفرصة لعمال لدى الشركة للاستمتاع بسحر الأفلام السينمائية»، مضيفاً: «نولي اهتماماً كبيراً وعميقاً لموظفينا ولسلامتهم ورفاهيتهم. ونحن نتطلع قدماً للشراكة والتعاون مع (ماجد الفطيم) في إطار مبادراتها المستقبلية».

• بيتر ستابس: «العروض تعكس روح العطاء والتعاون والعمل الجماعي، التي تعدّ مرادفاً لشهر رمضان».

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