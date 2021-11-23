الفيلم الاماراتي «الكمين» يتصدر منصات التواصل الاجتماعي ب 41 مليون تفاعل

ديانا أيوب- دبي

تصدر وسم الفيلم الإماراتي «الكمين»، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمشاهدات وتغريدات تجاوزت «41 مليون» حول العالم حتى لحظة كتابة هذه المادة.

وعبر المغردون من خلال الوسم عن فخرهم واعتزازهم بالجنود الإماراتيين الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم والقيم السامية التي تعلموها في المجتمع الإماراتي، في دار زايد، كالأخوة والشجاعة والتضحية وحب الوطن.

ويعتبر فيلم «الكمين» الذي عرض أمس، في «ريل سينما دبي مول»، بحضور أبطاله ومخرجه، وستبدأ عروضه الجماهيرية يوم الخميس المقبل، أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وصوِرت كافة مشاهد الفيلم في دولة الإمارات وبمشاركة ممثلين وطاقم عمل يزيد عن 400 فرد.

ويروي الفيلم قصة مستوحاة من قصة حقيقية تدور حول وقوع جنود إماراتيين في كمين نصبه عناصر من المتمردين في واد جبلي ليكون هذا الفيلم بمثابة رسالة شكر وامتنان واحترام وتقدير لهؤلاء الذي خاطروا بأنفسهم في سبيل عزة الوطن وحمايته وحماية أهله.

طرحت «إيه جي سي إنترناشونال»، و«إيمج نيشن أبوظبي»، الإعلان الترويجي الاول للفيلم الإماراتي الضخم «الكمين»، الذي يسرّد وقائع قصة حقيقية لإنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين الذي علقوا داخل كمين في وادي جبلي تحت حصار عناصر من المتمردين.

يُعد الكمين أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة طاقم عمل مؤلف من 400 فرد يشمل النجوم الإماراتيين الذين يؤدون الأدوار الرئيسية بالفيلم. وقد صورت كافة مشاهد الفيلم في دولة الإمارات، وهو من بطولة الممثل مروان عبد الله صالح، خليفة الجاسم، ومحمد أحمد.

الفيلم من إخراجه المخرج الفرنسي العالمي بيير موريل، بالتعاون مع المنتج ديريك داوتشي، وجنيفر روث، وقام بكتابته كلٍ من براندون بيرتيل كاتب، وكورتيس بيرتل بالتعاون مع جنود القوات المسلحة البواسل الذين شاركوا في وقائع الكمين الحقيقية عام 2018 والذي استُلهِمَت منه قصة الفيلم. وقد دعمت «إيمج نيشن أبوظبي» الفيلم بطاقم عمل من صنّاع الأفلام الإماراتيين والكوادر الاستشارية الثقافية.

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