مسرح البولشوي يلغي عرضا ثانيا بعد مصرع ممثل بقطعة ديكور

المصدر: موسكو - د ب أ

ألغى مسرح البولشوي ذو الشهرة العالمية في موسكو عرضه اليوم الأحد بعد مصرع أحد الممثلين على خشبته بسبب سقوط قطعة من الديكور المسرحي خلال عرض أمس السبت.

وقالت المتحدثة باسم المسرح كاترينا نوفيكوفا لوكالة الأنباء الألمانية إنه من الممكن إعادة تذاكر أوبرا «سادكو» الروسية الشعبية للمخرج نيكولاي ريمسكي كورساكوف في شباك التذاكر.

وسحقت قطعة الديكور الممثل (37 عاما) عندما سقطت خلال تغيير ديكورات المسرح.

وقالت نوفيكوفا إنه «حادث مأساوي» تحتاج ظروفه إلى توضيح.

ويعمل المحققون بالفعل في المسرح.

وتم وقف العرض أمس السبت ومطالبة الجمهور بمغادرة القاعة. ثم تم إلغاء العرض تماما.

وقال بعض المتفرجين إنهم اعتقدوا في البداية أن الحادث كان جزءا من العرض، حتى صرخ أحد الأشخاص على خشبة المسرح قائلا: «اتصلوا بسيارة إسعاف! هناك دماء هنا».

يشار إلى أن مسرح البولشوي هو أكبر مسرح حكومي في روسيا، ويشتهر عالميا بتقديم عروض الباليه والأوبرا.

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