فيلم الأسبوع.. Paw Patrol «باو باترول»

المصدر: الامارات اليوم

Paw Patrol

المدة: ساعة و30 دقيقة.

النوع: رسوم متحركة ومغامرة.

القصة:

دورية الجراء الصغيرة باو باترول في طريقها إلى التقدّم! عندما يصبح أكبر منافس لهم، Humdinger، عمدة Adventure City القريبة ويبدأ في إحداث الفوضى، يندفع Ryder والجراء المفضلة لدى الجميع لمواجهة التحدي المباشر.

وبينما يتعيّن على جرو واحد مواجهة ماضيه في Adventure City، يتلقّى الفريق المساعدة من حليف جديد، الكلب الألماني المحنّك «ليبرتي». يقاتل جراء «باو باترول» معاً، مسلحين بأدوات ومعدات جديدة ومثيرة، لإنقاذ مواطني Adventure City! انضم إلى «باو باترول» في أول مغامرة مثيرة على الشاشة الكبيرة لأعضاء من السلسلة الشهيرة.

إخراج: كال برنكر.

تمثيل: إيان أرميتاج، مرساي مارتين، يارا شهيدي، كيم كرداشيان وست، جيمي كيمل.

الفيلم متوافر أيضاً باللغة العربية.

يعرض في صالات ريل سينما:

www.reelcinemas.ae

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