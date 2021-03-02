«برلين السينمائي» يطلق الجزء الرقمي من فعالياته

المصدر: برلين - د.ب.أ

انطلق الجزء الرقمي من فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي «برليناله»، في دورته الـ71 أمس، (الإثنين). وسيتمكن الخبراء والصحافيون من مشاهدة الأفلام على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة.

واضطر مهرجان برلين السينمائي إلى إعادة جدولة فعالياته بسبب الجائحة. وليس من المخطط إقامة المهرجان للجمهور قبل يونيو المقبل. ويُقام مهرجان برليناله سنوياً في ساحة «بوتسدام بلاتس». وإضافة إلى الممثلين والمخرجين، يحضر المهرجات آلاف الزوّار. وتم بيع نحو 330 ألف تذكرة العام الماضي.

وكان المهرجان أحد آخر الأحداث الكبرى التي أقيمت في ألمانيا العام الماضي. وتم إغلاق دور السينما في ألمانيا مجدداً منذ شهور. ولفت مشغلو دور السينما الانتباه إلى وضعهم خلال الجائحة، وأناروا دور العرض السينمائي في أنحاء ألمانيا كافة.

وتضم لجنة التحكيم الدولية ستة مخرجين ومخرجات. ويتسابق للحصول على جوائز المهرجان هذا العام 15 فيلماً. وسيتم إعلان الفائزين يوم الجمعة المقبل. لكن من المقرر منح الجوائز في الصيف.

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