المخرج الأردني عدنان العواملة يرحل عن 72 عاماً

المصدر: عمان - أ.ف.ب

توفي، أمس، المخرج والمنتج الأردني عدنان العواملة، الذي قدم العديد من الأعمال الدرامية المميزة، عن 72 عاماً.

وكتب المنتج طلال العواملة، نجل الراحل، على صفحته بـ«فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يابا، عدنان أحمد يعقوب العواملة في ذمة الله (1948 - 2021)».بدأ العواملة مسيرته عام 1968 في التلفزيون الأردني، قبل أن يتابع الدراسات العليا في جامعة بيروت العربية.

وأسس الراحل المركز العربي للإنتاج الإعلامي في الأردن عام 1983، وكان صاحب بصمة مميزة في إنتاج وإخراج أعمال سمعية وبصرية، لاقت شهرة على المستويين الأردني والعربي.

وكُّرم العواملة عام 2008 بجائزة الايمي العالمية لفئة الرواية التلفزيونية الطويلة عن المسلسل السياسي والاجتماعي «الاجتياح»، الذي أنتج عام 2007.

وصور «الاجتياح» معاناة الشعب الفلسطيني خلال حملة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية عام 2002.

وينتج المركز العربي للإنتاج الإعلامي، منذ عقود، برامج أطفال، وقصصاً درامية مبنية على الموروث الشعبي الأردني، خصوصاً المسلسلات البدوية والتاريخية.

ومن أعمال المركز البدوية الشهيرة أجزاء مسلسل «رأس غليص»، و«نمر بن عدوان» و«وضحا وابن عجلان».

ومن الأعمال السياسية والاجتماعية «الطريق إلى كابول»، و«دعاة على أبواب جهنم».

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