«البحرين السينمائي» ينطلق في أبريل المقبل

المصدر: المنامة - رويترز

أعلن مهرجان البحرين السينمائي تنظيم دورته الأولى في أبريل المقبل، مع مراعاة الاحتياطات الاحترازية الصحية الموصى بها من قبل الفريق الطبي الوطني للتصدي لفيروس «كورونا»، وتأجيل بعض الفعاليات إلى وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها، أمس، إنها وضعت تصوراً جديداً للمهرجان يتيح «عقد الفعاليات الملائمة للظرف الصحي في مملكة البحرين في أبريل 2021، فيما تؤجل الفعاليات الأخرى التي يتعذر إقامتها حتى موعد آخر في هذا العام سيتم الإعلان عنه لاحقاً».

وستشاهد لجنة تحكيم عربية الأفلام المشاركة بالمهرجان وتعلن عن النتائج. وأضاف البيان أنه «كانت هناك رغبة كبيرة في عمل مهرجان يلتقي فيه صنّاع الأفلام وجهاً لوجه مع الجمهور، لكن الوضع الحالي قد لا يسمح بإقامة مهرجان متكامل، وفي الوقت نفسه فإننا نحرص على عدم تأجيل هذا الحدث السينمائي، الذي نأمل أن يشكل إضافة للأحداث والفعاليات السينمائية التي تقام في المنطقة». وكان مقرراً إقامة المهرجان في مارس 2020 قبل أن يعلن نادي البحرين للسينما، المنظم للحدث، تأجيله بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا» عالمياً. وسينظم المهرجان في الفترة من الأول إلى الخامس من أبريل المقبل تحت شعار «سينما لأجلك». وكانت اللجنة المنظمة قد أشارت قبل التأجيل إلى أن الفنانة ليلى علوي، ستترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية للدورة الأولى للمهرجان.

الدورة الأولى كانت مقررة في مارس الماضي.

لجنة تحكيم عربية ستشاهد الأفلام المشاركة بالمهرجان.

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