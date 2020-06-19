25 فيلماً مجانياً على منصّة «في بيتنا سينما»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

لتعزيز حب الفن السابع في الأجيال الناشئة، وتوفير فسحة مثالية للأطفال واليافعين، في ظلّ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس «كورونا»، يقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بالدولة، مجموعة جديدة من الأفلام تُعرض مجاناً حتى يوليو المقبل، على منصته «في بيتنا سينما» www.siff.ae

وتعرض المنصة حتى 10 يوليو المقبل، عدداً كبيراً من الأفلام من صنع الأطفال واليافعين، تم عمل معظمها خلال أو بعد ورش تم تنظيمها من قبل مؤسسة «فن».

وتضم قائمة الأفلام الجديدة الفيلم الإماراتي القصير «عايزة أروح السينما»، الذي تدور أحداثه حول زوجة تجبر زوجها على اصطحابها إلى السينما، وينتهي الفيلم بمشاجرة ظريفة بين الزوجين. ويسلط الفيلم «ذكرى صامتة» للمخرجة الإماراتية هند عبدالله الميل، على مدار ثلاث دقائق، الضوء على أهمية أن نشعر كبار السن بأننا حولهم وفي حياتهم.

ويتناول الفيلم «أنا ريّال» من إخراج يوسف القصاب، وشهد شعشع، ورامي عمرو، قصة شاب صغير يقف على أعتاب المراهقة، ينطلق في رحلة بحث عن كل الصفات التي تميز الرجل. فيما يروي الفيلم «مستر حصان» في قالب كوميدي، قصة حصان بطل قفز حواجز يتحول إلى حصان كسول وعنيد وكثير التذمر، بعدما يتوقف صاحبه عن ركوبه، حيث انتقل ليصبح أحد الخيول في مدرسة للتدريب.

وتتيح منصة «في بيتنا سينما» مشاهدة فيلم «كان يا ما كان».

وفيلم «الشِجار»، والفيلم الوثائقي القصير «الفريج الثاني»، والفيلم القصير «تيار الحياة» للمخرجين مروان النقبي، وحمد محمد خميس، والفيلم العُماني «دانه وأنا: رحلتنا مع الماعز».

ويستعرض الفيلم القصير «نوزاد»، مسيرة الشاعر والكاتب السوري المعاصر نوزاد جعدان، في حين تعرض المنصة الفيلم القصير «أمنية الطفولة»، الذي يسلط الضوء على التجربة المسرحية الناجحة للمخرج والفنان راشد الورثان في عمله مع الأطفال.

ومن الأفلام التي تعرضها المنصة الفيلم النيوزيلاندي «تكريم»، والفيلم الأسترالي «عالق في الخارج» للمخرج ناثان سافيج، والفيلم الأسترالي القصير «المحطة»، إضافة إلى الفيلم الأميركي «التحفة» للمخرج دينيس بيربيروفيك، وفيلم «إرادة الحياة» للمخرج الأميركي مايلز هاويل.

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