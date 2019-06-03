أفلام العيد.. الأكشن يسيطر والكوميديا تتراجع

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

خمسة أفلام تتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصرية، خلال موسم عيد الفطر، التي ستطرح في دور العرض، مراهنة على الأكشن والكوميديا بشكل لافت.

وتبرز في هذا السباق السينمائي ثلاثة أعمال في قائمة أفلام الأكشن والتشويق والإثارة، وهي: «الممر»، و«كازابلانكا»، و«حملة فرعون»، إضافة إلى عملين كوميديين، وهما «محمد حسين»، و«سبع البرمبة»، رغم أن معظم أفلام العيد سابقاً كانت تركز على اللون الكوميدي.

وعلى قائمة أبطال هذه الأعمال، يأتي الفنان أحمد عز بفيلم «الممر» مع شريف منير ومحمد الشرنوبي وإياد نصار وهند صبري ومحمد فراج ومحمد جمعة وأحمد رزق وأسماء أبواليزيد وأحمد صلاح حسني، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

ويدور «الممر» حول إحدى بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف بعد عام 1967. بينما ينافس الفنان عمرو سعد في موسم العيد بفيلم «حملة فرعون» الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم، على رأسهم الملاكم الأميركي مايك تايسون، إضافة إلى الفنانين روبي ومحمد لطفي ومحمود عبدالمغني، والسورية سوزان نجم الدين.

والفيلم من إخراج رؤوف عبدالعزيز. وتدور أحداثه حول «فرعون» الشاب الذي يدير أعمالاً إجرامية، ويتورط في شبكة اغتيالات، ويتزوج من شابة سورية تنفر من نشاطاته الإجرامية، فتهرب إلى بلدها مع ابنهما الوحيد، ويتم اختطافهما في مستعمرة للاتجار في البشر، ويحاول (فرعون) إنقاذهما بعدما يستعين ببعض زملائه القدامى، ويسافر إلى سورية.

فيما يراهن الفنان أمير كرارة في سباق عيد الفطر بفيلم «كازابلانكا» بعد نجاحه في مسلسل «كلبش» في رمضان في الجزء الثالث، إذ يشارك بالعمل مع مجموعة من النجوم، من بينهم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل ولبلبة، إضافة إلى النجم التركي خالد أرجنش بطل مسلسل حريم السلطان.

وتدور أحداث الفيلم، الذي أخرجه بيتر ميمي، حول ثلاثة أصدقاء يحترفون السطو على السفن، ويكلفون من جهة معينة بالاستيلاء على شحنة ألماس تتبع المافيا العالمية للتهريب. لكن أحد الأصدقاء الثلاثة يقرر عمل الصفقة لحسابه والهروب إلى المغرب، فتبدأ الصراعات والمواجهات العنيفة بين الأصدقاء.

أما في فئة الأعمال الكوميدية، فينافس الفنان رامز جلال بفيلم «سبع البرمبة» مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت وحسن حسني والفنانة الشابة جميلة عوض.

وأخيراً، ينافس الفنان محمد سعد بفيلم «محمد حسين» الذي يشاركه البطولة فيه بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم ودينا محسن وسمير صبري، وعدد من فناني الكوميديا.

وتدور أحداث الفيلم حول سائق يدعى (محمد حسين) يعمل بأحد الفنادق الكبرى، ويتم اتهامه في جريمة قتل رسام كبير له نشاطات خارجية ومعارض بدول أوروبية، ويلقى القبض على (محمد حسين)، إلا أنه يتمكن من الهروب، وبمساعدة خطيبته يقرر البحث عن القاتل الحقيقي لإثبات براءته.

«سبع البرمبة» في الإمارات

ابتداءً من أول أيام عيد الفطر، تستقبل دور العرض الإماراتية والخليجية الفيلم المصري الكوميدي «سبع البرمبة»، للنجم رامز جلال، تزامناً مع عرضه في مصر.

وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي حول شخصية (جلال) التي يجسدها رامز جلال، وهي شخصية لمهندس معماري مستهتر، يحاول الوصول لحبيبته التي تقوم بدورها الفنانة الشابة جميلة عوض، لكن محاولاته تبوء بالفشل بسبب رفض والدها، إلى أن تخطر في باله فكرة انتحال الشخصيات، خصوصاً هو موهوب في التقليد، إذ يقوم بانتحال أكثر من شخصية، منها ضابط شرطة، حتى يصل إلى قلب حبيبته في إطار كوميدي.

بينما يؤدي الفنان بيومي فؤاد شخصية (شوكت)، وهي شخصية جديدة عليه من حيث الشكل والمضمون، ولديه ابنتان من زوجته الفنانة مها أبوعوف، وهما بطلتا العمل جميلة عوض ونور قدري ، ولا يحب (جلال)، بل ويقف عائقاً بينه وبين الزواج من ابنته التي تؤدي شخصيتها جميلة عوض، إذ يحاول بكل الطرق أن ينهي تلك العلاقة، وفي النهاية يقبل بالأمر الواقع ويوافق على الزواج، وخلال تلك الأحداث يظهر العديد من المواقف الكوميدية.