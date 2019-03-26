«الأفلام والقصص المصورة» بدبي يستضيف أحد أبطال «صراع العروش»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف مدينة دبي الدورة الثامنة لمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل المقبل، ويقدم لمحبي القصص المصورة فرصة ​​الاطلاع على أروع الإبداعات الفنية من مختلف أنحاء العالم.

ويجمع هذا الحدث العالمي بين أروع الفنون الترفيهية الإقليمية والدولية والثقافة الشعبية، ويستضيف مجموعة من أكبر العلامات التجارية والمشاهير في العالم في مجال الأفلام والتلفزيون والخيال العلمي والأنيمي والمانغا والقصص المصورة والمقتنيات المميزة.

وسيشهد المعرض العديد من الفعاليات المميزة واللقاءات مع المشاهير العالميين، مثل إيوان ريون، الذي اشتهر بتمثيله شخصية رامزي بولتون الشريرة في مسلسل صراع العروش (Game of Thrones)، وويليام سيمبسون مصمم الفكرة الأصلية للمسلسل، إضافة إلى مايك كولتر، وروس ماركاند، وكاتي كاسيدي، وتارا سترونج.

ويعتبر معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الوجهة المثلى لمحبي الأفلام والتلفزيون والقصص المصورة ​في المنطقة، ويستقبل شريحة متنوعة وواسعة من الجمهور من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان.

ومن المتوقع أن تشهد دورة هذا العام عرضاً حصرياً لأفلام هيل بوي (Hellboy) القصيرة من إنتاج استوديو الفيلم العربي، وستعرض «كرانشي رول» أيضاً فيلم (Peace Maker Kurogane) للمرة الأولى أمام الحضور. فيما تعرض شركة (Klab) اليابانية الإصدارات العربية لكل من كابتن تسوابسا وتسومي.

كما ستنظم شركة ميراندا ديفيدسون ستوديوز مسابقة لتجارب الأداء للعثور على المواهب الصاعدة الجديدة في المنطقة، والراغبين في إظهار مواهبهم التمثيلية. وفي السياق، قال مدير معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مايكل لامبرشت: «يحرص المعرض على توفير الأفضل للجمهور والحضور، ونحن فخورون للغاية بتوفير منصة للمواهب الإبداعية والفنية في منطقة الشرق الأوسط للتألق على الصعيد العالمي. ونوفر لزوارنا فرصة التعرف عن قرب إلى أحدث الصيحات الفنية في أجواء موسيقية وترفيهية، كما نقدم الدعم لجميع المواهب في المنطقة من خلال قسم (Artist Alley) الذي يضم نحو 250 فناناً».