السينما المصرية تجدّد دماءها بـ «حريم السلطان»

المصدر: نجلاء أبوالنجا - القاهرة

في محاولة لضخ دماء جديدة في السينما المصرية، والسير بها نحو العالمية، لجأت شركات إنتاج وفنانون إلى نجوم أتراك معروفين لدى المشاهد العربي عموماً، والمصري خصوصاً.

واستعان صنّاع فيلم «كازابلانكا» بفنانين من أشهر النجوم الأتراك، وهما: خالد أرجنش، الشهير بالسلطان سليمان، ومريم أوزولي الشهيرة بالسلطانة هويام، اللذان شاركا في المسلسل الشهير في «حريم السلطان».

ويعدّ فيلم «كازابلانكا»، الذي يشارك في بطولته الفنان أمير كرارة، من بين الإنتاجات الضخمة في السينما المصرية، وهو من إنتاج وليد منصور، وإخراج بيتر ميمي.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانين غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، ومحمود البزاوي، ودلال عبدالعزيز، وباسل خياط، وأحمد داش، والمغربي محمد مفتاح.

ويصور «كازابلانكا»، الذي يدور في إطار من الأكشن والتشويق، بين مصر وأوروبا، إضافة إلى بعض الدول العربية، وحرصاً على خروج مشاهد «الأكشن» بأفضل صورة، وبناء على شروط بطلي الفيلم كرارة وأرجنش، تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة من فرنسا، لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل مصر وخارجها.

يشار إلى أن الفيلم من تأليف هشام هلال، ويعدّ التعاون الأول الذي يجمع أمير كرارة والمنتج وليد منصور.

من ناحية أخرى، تستعد النجمة مريم أوزولي، لبدء تصوير أول مشاهدها في فيلم «لص بغداد» مع النجم المصري محمد عادل إمام، وهي أيضاً المرة الأولى التي تؤدي فيها نجمة تركية بهذا الحجم بطولة فيلم مصري، بل وتشارك في دور البطولة النسائية الأولى بالعمل. وفيلم «لص بغداد» من إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر بدء التصوير في يناير المقبل.

احتفاء

بدأ بالفعل النجم التركي خالد أرجنش، في تصوير أولى مشاهده في فيلم «كازابلانكا» بمصر. ونظم بطل العمل أمير كرارة ومنتج الفيلم حفلاً بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، للإعلان عن اشتراك أرجنش في «كازابلانكا»، واحتفالاً بحضوره للمرة الأولى في السينما المصرية.

- يشارك في بطولة «كازابلانكا» أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، ومحمود البزاوي.